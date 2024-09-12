Губернатор Тульской области подписал указ об отставке правительства региона

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Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал указ об отставке правительства региона. Об этом сообщает пресс-служба руководства области.
«В соответствии с уставом Тульской области губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал указ об отставке Правительства Тульской области», — указано в публикации.Дополнительно отмечается, что нынешние члены правительства Тульской области будут и дальше работать на своих местах, пока не будет сформирован новый состав. Его, согласно региональному закону, Миляев должен утвердить в течение месяца.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин своим указом внес изменения в состав Государственного совета. Среди их числа оказался, в том числе, губернатор Дмитрий Миляев.
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