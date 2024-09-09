Еще в девяти субъектах на выборах победу одержали действующие губернаторы

Фото: istockphoto/Diy1
На выборах главы Республики Алтай победил врио от партии «Единая Россия» Андрей Турчак, набрав 74,09% голосов. Об этом сообщила ЦИК после обработки 100% протоколов.
Также на выборах главы Курганской области лидирует действующий губернатор Вадим Шумков с 85,17% голосов.
В Курской области победу одержал исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов. На выборах в Калининградской области победил врио главы региона Алексей Беспрозванных (76,55% голосов по итогам обработки протоколов).
В Вологодской области победу одержал Георгий Филимонов, набравший 62,30% голосов. В Мурманской области – Андрей Чибис (73,99% голосов).
В Ставропольском крае, где было обработано 98,31% протоколов, победил действующий губернатор Владимир Владимиров, набравший 79,57% голосов.
В Самарской области после обработки всех протоколов победил действующий губернатор Вячеслав Федорищев с 79,56% голосов. В Челябинской области после обработки 98,24% протоколов победил действующий губернатор Алексей Текслер с 81,84% голосов.
Ранее пять регионов России сообщили об избрании действующих губернаторов.
Читайте также:
Победу на выборах в пяти российских регионах одержали действующие губернаторы
Явка избирателей на выборы Подмосковья составила 22,72%
«Эффективно и результативно»: наблюдатель за ДЭГ рассказала, как проходят выборы в Советы депутатов
В Курской области победу одержал исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов. На выборах в Калининградской области победил врио главы региона Алексей Беспрозванных (76,55% голосов по итогам обработки протоколов).
В Вологодской области победу одержал Георгий Филимонов, набравший 62,30% голосов. В Мурманской области – Андрей Чибис (73,99% голосов).
В Ставропольском крае, где было обработано 98,31% протоколов, победил действующий губернатор Владимир Владимиров, набравший 79,57% голосов.
В Самарской области после обработки всех протоколов победил действующий губернатор Вячеслав Федорищев с 79,56% голосов. В Челябинской области после обработки 98,24% протоколов победил действующий губернатор Алексей Текслер с 81,84% голосов.
Ранее пять регионов России сообщили об избрании действующих губернаторов.
Читайте также:
Победу на выборах в пяти российских регионах одержали действующие губернаторы
Явка избирателей на выборы Подмосковья составила 22,72%
«Эффективно и результативно»: наблюдатель за ДЭГ рассказала, как проходят выборы в Советы депутатов
Александр Климов