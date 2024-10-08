В Киеве заявили, что второй саммит по Украине в ноябре не состоится

Фото: iStock/Silent_GOS
Второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, не состоится. Об этом сообщила советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная в эфире телеканала ТСН.
«В ноябре второй саммит мира еще не состоится. Но все для его подготовки уже должно быть готово. Пока проходят тематические конференции по каждому пункту формулы, которые заканчиваются принятием коммюнике», — заявила Заривная.
Она пояснила, что основные положения этих коммюнике и станут основой для нового мирного плана второго саммита.
Однако позже в своем Telegram-канале она написала, что в октябре планируется провести несколько конференций по теме «формулы мира» Зеленского. И уже по их итогу будет приниматься решение о времени проведения второго саммита по Украине.
Читайте также:
Украину не будут обсуждать на саммите стран БРИКС
Харрис завила, что не будет обсуждать с Путиным мир на Украине без участия Киева
FT: Украина и её союзники признали необходимость переговоров с Россией
Элина Позднякова