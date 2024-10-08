Харрис завила, что не будет обсуждать с Путиным мир на Украине без участия Киева

Фото: сайт Белого дома
Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис заявила, что не готова к двусторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения ситуации на Украине. По её словам, без участия Киева такая встреча невозможна.
Соответствующее заявление кандидат на пост президента США сделала, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента телеканала CBS News. Журналист спросил её, готова ли она встретиться с российским лидером ради мирного урегулирования украинского конфликта.
В том же интервью претендент на президентское кресло от Демократической партии уклонилась от ответа на вопрос, поддержит ли она идею вступления Украины в НАТО, если победит на выборах. Харрис заявила, что сейчас говорить об этом преждевременно, а данный вопрос будет обсуждаться «когда и если» до этого дойдёт.
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«Двусторонне без Украины? Нет», — ответила Харрис.
В том же интервью претендент на президентское кресло от Демократической партии уклонилась от ответа на вопрос, поддержит ли она идею вступления Украины в НАТО, если победит на выборах. Харрис заявила, что сейчас говорить об этом преждевременно, а данный вопрос будет обсуждаться «когда и если» до этого дойдёт.
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Александр Бойцов