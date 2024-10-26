Стало известно, где готовилась инициатива Гутерреша по судоходству

Антониу Гутерреш (фото: сайт Кремля)
Инициатива генсека ООН Антониу Гутерреша по судоходству, которую пообещал изучить президент России Владимир Путин, судя по всему, готовилась в Киеве. Об этом со ссылкой на анонимный источник в МИД РФ сообщает РИА Новости. По словам собеседника агентства, инициатива похожа на предложение Гутерреша по восстановлению судоходства в Черном море в 2022 году.
«Аналогичное предложение Гутерреша по восстановлению судоходства в Черном море, оформленное в июле 2022 года, не сработало из-за того, что не выполнялся второй компонент этой инициативы — облегчение экспорта российского продовольствия и удобрений», — заявил он.Источник отметил, что очередную попытку генсек ООН предпринял в марте 2024 года, Россия была готова согласиться, однако в последний момент сделку сорвал Владимир Зеленский.
«В отношении же нынешней инициативы Гутерреша, которая, судя по всему, была подготовлена в Киеве, - Владимир Путин обещал изучить ее», — подчеркнул он.Читайте также:
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