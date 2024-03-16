Гутерреш направил письма Путину, Зеленскому и Эрдогану

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письма президентам России, Турции и Украины Владимиру Путину, Реджепу Тайипу Эрдогану и Владимиру Зеленскому. В письмах он предложил обеспечить безопасность судоходства в Черном море. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика.
Он отметил, что ООН продолжает обсуждения со всеми сторонами, чтобы сохранить открытую торговлю, поток продовольствия и безопасность судоходства. Торговые маршруты должны оставаться безопасными, устойчивыми и предсказуемыми, говорится в письме Гуттереша.
Кроме того, учитывая опыт черноморской зерновой инициативы ООН продолжает активно сотрудничать с Москвой, Анкарой и Киевом для сокращения рисков коммерческого судоходства в Черном море.
Зерновая сделка прекратила действие 17 июля 2023 года. Россия отметила, что касающаяся ее часть сделки — снятие препятствий на пути агроэкспорта — и не была выполнена. Кроме того, как обращала внимание Москва, основная часть украинского зерна отправлялась не в беднейшие страны, как предполагалось, а в развитые страны Запада.
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Кроме того, учитывая опыт черноморской зерновой инициативы ООН продолжает активно сотрудничать с Москвой, Анкарой и Киевом для сокращения рисков коммерческого судоходства в Черном море.
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Ювелина Бернст