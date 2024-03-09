Фото: РИА Новости
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 22 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампостпреда РФ при организации Дмитрия Полянского.
Как выразился Полянский, ряд европейских политиков безответственно пытаются добиться эскалации украинского конфликта до прямого столкновения России и НАТО. Сложно толковать иначе слова французского президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости введения войск альянса на Украину, заметил первый зампред России при ООН.
Среди прочего он упомянул об утекшем разговоре офицеров бундесвера о разрушении Керченского моста, а также обратил внимание на расследование газеты New York Times о разведывательных станциях ЦРУ на российской границе сразу после переворота на Украине.
Эти и другие вопросы, касающиеся агрессии Запада по отношению к России, планируется обсудить на запрашиваемом заседании Совета безопасности, подытожил Полянский.
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Среди прочего он упомянул об утекшем разговоре офицеров бундесвера о разрушении Керченского моста, а также обратил внимание на расследование газеты New York Times о разведывательных станциях ЦРУ на российской границе сразу после переворота на Украине.
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Ювелина Бернст