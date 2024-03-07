Совет Безопасности ООН проведет 8 марта заседание по Украине

Фото: iStock/LewisTsePuiLung
Заседание СБ ООН по украинской тематике состоится завтра. Об этом сообщает пресс-служба всемирной организации.
Встреча состоится в пятницу, 8 марта, в 23.00 по московскому времени. Она назначена по запросу Украины при поддержке западных стран. Темой заседания обозначено «поддержание мира и безопасности».
Причиной заседания стала ситуация с недавними ударами по Одессе, когда в этом городе с визитом находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
Киев просит, чтобы генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с докладом по данному инциденту.
Министерство обороны России ранее сообщало, что Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе города Одессы.
Читайте также:
Взрыв прогремел в Одессе во время встречи Зеленского с премьером Греции
Премьер-министр Греции назвал Россию «врагом» Европы
«Не только слышал, но и видел». Зеленский рассказал о взрыве рядом с кортежем в Одессе
Причиной заседания стала ситуация с недавними ударами по Одессе, когда в этом городе с визитом находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
Министерство обороны России ранее сообщало, что Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе города Одессы.
Читайте также:
Взрыв прогремел в Одессе во время встречи Зеленского с премьером Греции
Премьер-министр Греции назвал Россию «врагом» Европы
«Не только слышал, но и видел». Зеленский рассказал о взрыве рядом с кортежем в Одессе
Мария Федоровцева