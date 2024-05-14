Гутерриш направил Путину письмо в связи с инаугурацией

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Генсек ООН Антониу Гутерриш направил письмо президенту РФ Владимиру Путину в связи с его инаугурацией, пишет ТАСС.
Об этом сообщил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак. При этом он не предоставил подробностей относительно содержания письма.
Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента РФ. Церемония прошла 7 мая. Выборы главы государства прошли с 15 по 17 марта.
По данным Центризбиркома, Владимир Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку в 77,44%.
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Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента РФ. Церемония прошла 7 мая. Выборы главы государства прошли с 15 по 17 марта.
По данным Центризбиркома, Владимир Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку в 77,44%.
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Алёна Самарева