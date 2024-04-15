Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта – Гутерриш

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В настоящее время Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта. Настало время для деэскалации и максимальной сдержанности. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на экстренном заседании Совета Безопасности после иранской атаки на Израиль, сообщает РИА Новости.
«Ближний Восток находится на грани. Народы региона столкнулись с реальной опасностью разрушительного полномасштабного конфликта. Сейчас настало время разрядки и деэскалации», – отметил он.
Ранее Гутерриш осудил нападение Ирана на Израиль и призвал к немедленному прекращению боевых действий.
В ночь с 13 на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля».
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Александр Климов