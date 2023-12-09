Россия призвала Гутерриша обеспечить выполнение резолюции о гумпаузах в Газе

Фото: iStock/Tomas Ragina
Москва ожидает от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша предложений относительно наблюдения за выполнением резолюции Совета Безопасности ООН о гуманитарных перемириях в секторе Газа.
Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.
По его словам, Совет Безопасности должен приложить усилия для поиска решения, которое поможет уменьшить страдания мирных жителей, несмотря на определенные ограничения, установленные Вашингтоном и Лондоном. Полянский выразил надежду на обеспечение выполнения резолюции 2712.
Он также подчеркнул необходимость скорейшего представления предложений от генсека ООН организации мониторинга выполнения резолюции, выражая надежду на возможность реализации данной инициативы.
Читайте также:
ХАМАС заявило о разрушении мечетей и церквей в секторе Газа
США заблокировали резолюцию Совбеза ООН по сектору Газа
В России назвали планы Израиля затопить туннели в Газе военным преступлением
По его словам, Совет Безопасности должен приложить усилия для поиска решения, которое поможет уменьшить страдания мирных жителей, несмотря на определенные ограничения, установленные Вашингтоном и Лондоном. Полянский выразил надежду на обеспечение выполнения резолюции 2712.
Читайте также:
ХАМАС заявило о разрушении мечетей и церквей в секторе Газа
США заблокировали резолюцию Совбеза ООН по сектору Газа
В России назвали планы Израиля затопить туннели в Газе военным преступлением
Артем Кузьмин