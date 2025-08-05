Маргарита Симоньян: все, кто приложил руку к расправе над Гуцул, сядут
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала приговор главе Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул. Последнюю приговорили к семи года колонии, после чего ее из зала суда отправили в тюрьму.
В своем telegram-канале журналистка пишет, что все, кто ответственен за уголовное преследование Гуцул, сядут в тюрьму.
«Все, кто приложил руку к расправе над Гуцул, сядут. Как минимум. Вот увидите», — пишет Симоньян.
Напомним, что в отношении Гуцул было заведено уголовное дело за якобы финансирование избирательной кампании партии «Шор» на выборах в автономии в 2023-м году. Именно от этого движения ее избрали главой субъекта. По версии следствия, средства политик получала из России. Из-за этого Гуцул была арестована 25 марта. Последняя считает уголовное преследование политически мотивированным, так как оно направлено на устранение оппозиции.