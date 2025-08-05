Маргарита Симоньян: все, кто приложил руку к расправе над Гуцул, сядут

05 августа 2025, 13:42

Маргарита Симоньян (Фото: kremlin.ru)

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала приговор главе Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул. Последнюю приговорили к семи года колонии, после чего ее из зала суда отправили в тюрьму.





В своем telegram-канале журналистка пишет, что все, кто ответственен за уголовное преследование Гуцул, сядут в тюрьму.





«Все, кто приложил руку к расправе над Гуцул, сядут. Как минимум. Вот увидите», — пишет Симоньян.