В Кремле высказались о приговоре Гуцул
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал приговор суда в отношении главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул как пример политически мотивированного решения и попытки давления на оппонентов.
В ответ на вопрос ТАСС он отметил, что это решение является «образцом неприкрытого и незаконного давления на политических противников в ходе предвыборной кампании».
Напомним, что ранее суд в Кишиневе приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы за нарушения, связанные с финансированием оппозиционной партии «Шор». По версии следователей, она получила более 42 миллионов леев, чтобы финансировать партию и принимала участие в перевозке средств.
Вину подсудимая не признала. По ее словам, она надеется на «справедливое решение» суда.
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