Суд удовлетворил требования прокуроров о конфискации имущества арестованной Гуцул

05 августа 2025, 15:17

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Кишинёве удовлетворил требования прокуроров о конфискации части имущества главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Об этом в беседе с ТАСС рассказала адвокат подсудимой Наталья Байрам.