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Суд удовлетворил требования прокуроров о конфискации имущества арестованной Гуцул

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Кишинёве удовлетворил требования прокуроров о конфискации части имущества главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Об этом в беседе с ТАСС рассказала адвокат подсудимой Наталья Байрам.



Напомним, что ранее в этот день суд вынес приговор Гуцул по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной политической партии «Шор». Ей назначили семь лет лишения свободы.

Позже судом было принято решение о взыскании с Гуцул 42 миллионов леев (2,4 миллиона долларов), которые следствием были указаны как якобы перевезённые незаконным путём финансовые средства.

Кроме того, 5 августа была отправлена за решётку бывший секретарь партии «Шор» Светлана Попан.

Анастасия Чинкова

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