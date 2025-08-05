Суд удовлетворил требования прокуроров о конфискации имущества арестованной Гуцул
Суд в Кишинёве удовлетворил требования прокуроров о конфискации части имущества главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Об этом в беседе с ТАСС рассказала адвокат подсудимой Наталья Байрам.
Напомним, что ранее в этот день суд вынес приговор Гуцул по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной политической партии «Шор». Ей назначили семь лет лишения свободы.
Позже судом было принято решение о взыскании с Гуцул 42 миллионов леев (2,4 миллиона долларов), которые следствием были указаны как якобы перевезённые незаконным путём финансовые средства.
Кроме того, 5 августа была отправлена за решётку бывший секретарь партии «Шор» Светлана Попан.
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