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Hürriyet: новые власти Сирии потребовали от РПК* сложить оружие

Фото: istockphoto/aboud hamam

Фото: istockphoto/aboud hamam

Новые сирийские власти потребовали от представителей Рабочей партии Курдистана (РПК)* сложить оружие, передает издание Hürriyet, ссылаясь на источники.


«А как повела себя новая сирийская администрация? Они потребовали от PПK-YPG сложить оружие. Это решение очень важно. Ведь если PПK-YPG не сложит оружие, то почему произошла сирийская революция? Другие вооруженные группировки объявили, что будут подчиняться этому решению. Если PПК-YPG не сложит оружие, не вернутся ли они к вооруженной борьбе? Это будет означать, что в Сирии снова начнется гражданская война», — сказано в материале.
В конце ноября боевики атаковали сирийскую армию. Уже 8 декабря они захватили телевидение, объявив о захвате власти. Тогдашний президент республики Башар Асад покинул страну, перебравшись в РФ, где получил политическое убежище.

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#мир
#сирия
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#террористы
#новости
В МИД Молдавии вызвали представителя посольства РФ на фоне заявлений о ПМР
06 января 2025, 19:46

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Представителя российского посольства вызвали в молдавский МИД на фоне заявлений о происходящем в Приднестровье. Об этом журналистов проинформировала журналистов пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Татьяна Барак.
«МИД Молдавии призывает российское посольство прекратить действия, которые подрывают отношения между нашими странами и усложняют ситуацию в регионе. В связи с этим принято решение вызвать представителя дипломатической миссии России», — говорится в сообщении.
С 1 января Киев прекратил транзит российского газа через Украину в Европу, что вызвало энергетический кризис в Приднестровье. Уточнялось, что встала вся промышленность, кроме продуктовой.

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#мир
#россия
#мид
#молдавия
#приднестровье
#новости
#дипломат
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Алиев заявил о возможности избежать крушения самолета AZAL в Казахстане
Алиев: координация ВС и гражданских служб России помогла бы избежать крушения
06 января 2025, 16:01

Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov

Крушения самолета в казахстанском Актау можно было бы избежать при координации российских ВС и гражданских служб, заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев.
«Если бы были своевременно приняты меры по закрытию воздушного пространства над городом Грозным, соблюдены правила наземного обслуживания и была бы координация между Вооруженными силами и гражданскими службами Российской Федерации, этой трагедии можно было бы избежать», — произнес он, встретившись с семьями погибших членов экипажа и выживших бортпроводников.
Алиев добавил, что операцию «ковер» в Чечне, означающую закрытие воздушного пространства, объявили после сбития воздушного судна с земли.

Крушение самолета AZAL произошло 25 декабря. Президент России Владимир Путин принес Алиеву соболезнования.

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#мир
#россия
#азербайджан
#казахстан
#крушение
#самолёты
#новости
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Пушков сообщил о шокировавшем Германию решении Маска
Пушков: интервью сопредседателя АдГ Маску станет ударом для немецких политиков
06 января 2025, 11:06

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)

Решение американского миллиардера Илона Маска провести эфир с сопредседателем правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель станет мощным ударом для властей ФРГ. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.
По мнению Пушкова, политическая партия Германии «Христианско-демократический союз» представляет собой лишь одну из версий либералов-глобалистов. Он отметил, что в идеях представителей этой партии не осталось консерватизма.

Примечательно, что американский предприниматель уже становится главным идеологом команды избранного президента США Дональда Трампа, заключил Пушков.

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#мид
#партия
#илон маск
#сша
#германия
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Глава МИД Франции Барро прокомментировал отказ властей Сирии пожать руку Бербок
06 января 2025, 09:52

Анналена Бербок (Фото: РИА Новости/ Сергей Гунеев)

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал отказ представителей новых властей Сирии пожать руку министру иностранных дел Германии Анналене Бербок. Об этом он сообщил в интервью RTL.
Политик отметил, что ему бы хотелось, чтобы сирийские лидеры поступили иначе. Барро добавил, что цель их совместной поездки в Сирию заключалась в другом.

По его словам, он приехал в Дамаск, чтобы защитить французов от угроз, связанных с находящимися в Сирии боевиками ИГИЛ* и рисками распространения арсенала оружия экс-президента республики Башара Асада.

Напомним, 3 января Анналена Бербок посетила Сирию с необъявленным визитом. В процессе встречи министр попросила убрать военные базы РФ из сирийской провинции Латакия.

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Эксперты назвали возможных «черных лебедей» 2025 года
Politico включило в список «черных лебедей» 2025-го альянс Трампа и Си Цзиньпина
06 января 2025, 09:17

Фото: iStock/Ruma Aktar

15 футурологов, ученых и аналитиков составили список из возможных «черных лебедей» 2025 года. Об этом сообщает издание Politico.
«Черным лебедем» называют «непредсказуемые маловероятные события», которые серьезно меняют ситуацию в мире. «Черными лебедями» в политике, по мнению ученых, может стать союз избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина и их совместное с главой Российской Федерации Владимиром Путиным участие в разработке соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Также «черными лебедями» в текущем году могут стать крупнейшая кибератака в истории, обвал рынка и глобальная паника, свержение президента Белоруссии Александра Лукашенко, столкновения в Америке из-за изменения границ штатов и значительный прорыв в квантовых вычислениях.

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#сша
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#рф
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#иран
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В Южной Корее рассказали, сколько пролетела запущенная КНДР ракета
В Сеуле заявили, что запущенная КНДР ракета пролетела не менее 1100 километров
06 января 2025, 09:00

Фото: iStock/3DSculptor

Южнокорейские военные заявили, что ракета КНДР пролетела не менее 1100 километров. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на на Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.
По данным ведомства, военнослужащие усилили наблюдение и контроль в рамках подготовки к возможным дальнейшим запускам. Уточняется, что также происходит тесный обмен данными о северокорейских баллистических ракетах с Вашингтоном и Токио.

Напомним, КНДР впервые в этом году запустила баллистическую ракету средней дальности в сторону Японского моря из района Пхеньяна.

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#кндр
#ракета
#япония
#море
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В Германии поставили условие новым властям Сирии
Бербок поставила оказание помощи Сирии в зависимость от соблюдения прав женщин
06 января 2025, 07:34

Фото: iStock/photosvit

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала соблюдение прав женщин условием предоставления финансовой помощи новым властям Сирии. Об этом информирует Tagesthemen.
По словам Бербок, Германия не будет финансировать «исламистские структуры». Глава МИД ФРГ отметила, что миллионы образованных граждан, которые покинули Сирию, никогда не вернутся на родину, если женщины не будут в безопасности.

«Требовать соблюдения прав женщин сегодня — это жесткая реальная политика», — заключила Бербок.

Напомним, 3 января Анналена Бербок посетила Сирию с необъявленным визитом. В процессе встречи министр попросила убрать военные базы РФ из сирийской провинции Латакия.

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#военные
#политика
#мид
#фото
#женщины
#министр
#германия
#фрг
#рф
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В США поделились мнением о российском «хладнокровном убийце»
NI: модернизированный Ту-160М показывает, как сильно США недооценили Россию
06 января 2025, 07:00

Фото: iStock/aarrows

Американский журнал National Interest назвал модернизацию российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 «умным ходом Москвы» и подчеркнул её значение для дальней авиации России. Авторы статьи отметили, что этот шаг указывает на ошибки подхода США к отношениям с постсоветской Россией, включая недооценку её военного потенциала.
Ту-160М, играющий ключевую роль в российской ядерной триаде, способен запускать различные виды вооружений с больших расстояний. Благодаря новой радиолокационной станции и усовершенствованным средствам противодействия помехам, самолёт успешно прорывает системы противовоздушной обороны.

Журнал охарактеризовал его как «хладнокровного убийцу», подчеркивая эффективность в выполнении стратегических задач.

Модернизация Ту-160М стала возможной благодаря решению президента России Владимира Путина. Специалисты провели оцифровку конструкторской документации, восстановили уникальные технологии производства и наладили выпуск новых агрегатов.

По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, улучшенная версия самолёта превосходит базовую модель по всем характеристикам и способна нести современные крылатые ракеты.

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#модернизация
#ракеты
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КНДР запустила первую баллистическую ракету в сторону Японского моря в 2025 году
06 января 2025, 06:39

Фото: iStock/DedMityay

Северная Корея провела запуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря.
По сообщению береговой охраны Японии, ракета КНДР уже упала, однако точное место её падения не уточняется. Японские власти настоятельно рекомендуют судам в этом районе избегать обломков и немедленно сообщать об их обнаружении.

На фоне запуска при канцелярии премьер-министра Японии начал работу кризисный штаб, который занимается сбором и анализом данных о пуске.

Этот инцидент стал первым запуском ракеты КНДР в 2025 году, сообщает японское общественное телевидение.

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#телевидение
#ракета
#инцидент
#кндр
#ракеты
#япония
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