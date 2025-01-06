Hürriyet: новые власти Сирии потребовали от РПК* сложить оружие

Американский журнал National Interest назвал модернизацию российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 «умным ходом Москвы» и подчеркнул её значение для дальней авиации России. Авторы статьи отметили, что этот шаг указывает на ошибки подхода США к отношениям с постсоветской Россией, включая недооценку её военного потенциала.