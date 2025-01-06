Hürriyet: новые власти Сирии потребовали от РПК* сложить оружие

Фото: istockphoto/aboud hamam
Новые сирийские власти потребовали от представителей Рабочей партии Курдистана (РПК)* сложить оружие, передает издание Hürriyet, ссылаясь на источники.
«А как повела себя новая сирийская администрация? Они потребовали от PПK-YPG сложить оружие. Это решение очень важно. Ведь если PПK-YPG не сложит оружие, то почему произошла сирийская революция? Другие вооруженные группировки объявили, что будут подчиняться этому решению. Если PПК-YPG не сложит оружие, не вернутся ли они к вооруженной борьбе? Это будет означать, что в Сирии снова начнется гражданская война», — сказано в материале.В конце ноября боевики атаковали сирийскую армию. Уже 8 декабря они захватили телевидение, объявив о захвате власти. Тогдашний президент республики Башар Асад покинул страну, перебравшись в РФ, где получил политическое убежище.
Читайте также:
Выяснили, сколько золота осталось в Сирии после ухода Асада
Франция и Великобритания налаживают контакты с новыми властями Сирии
Нетаньяху: Израиль не заинтересован в конфронтации с Сирией
*Запрещенная в России террористическая организация
Никита Кротов