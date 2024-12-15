Нетаньяху: Израиль не заинтересован в конфронтации с Сирией

Биньямин Нетаньяху (Фото: РИА Новости/ Сергей Гунеев)
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не заинтересована в конфронтации с Сирией и определит политику в отношении Дамаска «в соответствии с реальностью на местах», проинформировало агентство ТАСС.
«У нас нет интереса вступать в конфронтацию с Сирией. Мы будем определять политику Израиля в отношении Сирии в соответствии с реальностью на местах», — обратил внимание Биньямин Нетаньяху.
Премьер-министр Израиля напомнил, что многие годы Сирия была активным врагом страны, не раз нападала и позволяла иным атаковать со своей территории еврейское государство. Нетаньяху считает, «чтобы гарантировать, что то, что было раньше, больше не повторится», Израиль предпринял некоторое количество интенсивных действий за прошедшие дни.
«Совместно с министром обороны Исраэлем Кацем дал указание Армии обороны Израиля нейтрализовать потенциальные угрозы из Сирии и предотвратить захват террористическими группировками территорий вблизи границы», — поделился премьер-министр Израиля.
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Ольга Енгалычева