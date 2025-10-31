СК опроверг данные о найденном в доме пропавших Усольцевых блокноте

31 октября 2025, 22:27

Фото: istockphoto/hank5

Следователи при осмотре дома семьи Усольцевых не обнаружили ничего подозрительного, в том числе личного блокнота Ирины. Также в зоне поисков не нашли личные вещи семьи, сообщили РИА Новости в главном следственном управлении СК региона.