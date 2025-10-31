СК опроверг данные о найденном в доме пропавших Усольцевых блокноте
Следователи при осмотре дома семьи Усольцевых не обнаружили ничего подозрительного, в том числе личного блокнота Ирины. Также в зоне поисков не нашли личные вещи семьи, сообщили РИА Новости в главном следственном управлении СК региона.
Ранее СМИ писали, что в доме якобы был блокнот женщины, а спустя неделю после исчезновения активизировалась страница Сергея Усольцева в «ВКонтакте». В ГСУ СК пояснили, что официальной версией пропажи остаётся несчастный случай, и появление страницы в сети могло говорить о доступе к ней других лиц.
Семья пропала 28 сентября недалеко от посёлка Кутурчин. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка исчезли во время туристического похода по маршруту в сторону горы Буратинка.
Очевидцы заметили, как они начинали путь в направлении Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения возбудили уголовное дело. Активные поиски завершились 12 октября.
Читайте также: