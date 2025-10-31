Поставки топлива в Калининградскую область могут прекратиться из-за Литвы
Литовская госкорпорация «Lietuvos Geležinkeliai» объявила о прекращении транзита грузов, принадлежащих российским компаниям, попавшим под санкции США, через территорию Литвы в Калининградскую область.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ж/д операторa республики.
В заявлении говорится, что после окончания переходного периода, предназначенного для завершения действия соглашений с вовлечёнными в рестрикции компаниями, «Lietuvos Geležinkeliai» не будет выполнять перевозки грузов этих организаций.
Компания подчёркивает, что у неё нет прямых контрактов с попавшими под санкции фирмами — транзит их грузов через Литву осуществляют экспедиторские коммерческие структуры. Решение приняли в связи с присоединением Вильнюса к ограничениям, введённым Америкой. В Вашингтоне отмечают, что целью санкций является усиление давления на Москву из‑за ситуации вокруг Украины.
