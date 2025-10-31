Поставки топлива в Калининградскую область могут прекратиться из-за Литвы

31 октября 2025, 22:40

Литва остановит грузовой транзит в Калининградскую область

Фото: istockphoto/NejauPhoto

Литовская госкорпорация «Lietuvos Geležinkeliai» объявила о прекращении транзита грузов, принадлежащих российским компаниям, попавшим под санкции США, через территорию Литвы в Калининградскую область.