Александр Вучич объявил об отставке с поста президента Сербии

27 сентября 2026, 22:05

Александр Вучич намерен стать премьер-министром Сербии

Александр Вучич (Фото: www.kremlin.ru)

Александр Вучич объявил, что 27 сентября уйдёт с поста президента Сербии. После отставки он намерен принять участие в досрочных парламентских выборах и побороться за должность премьер-министра. Об этом сообщает Baza.