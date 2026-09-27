Александр Вучич объявил об отставке с поста президента Сербии
Александр Вучич объявил, что 27 сентября уйдёт с поста президента Сербии. После отставки он намерен принять участие в досрочных парламентских выборах и побороться за должность премьер-министра. Об этом сообщает Baza.
Досрочные парламентские выборы в Сербии назначены на 25 октября. Решение о роспуске парламента и проведении голосования Вучич подписал 9 сентября.
Правящая Сербская прогрессивная партия уже выдвинула Вучича кандидатом на пост премьер-министра. В случае формирования правительства по итогам выборов он рассчитывает возглавить его.
Таким образом, Вучич планирует покинуть президентский пост, но продолжить политическую деятельность уже в качестве кандидата на должность главы правительства. При этом после его ухода обязанности президента временно перейдут к председателю парламента Ане Брнабич — до избрания нового главы государства.
Парламентская кампания в Сербии уже началась на фоне продолжающейся политической напряжённости и многомесячных протестов.
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