ХАМАС будет держать в тайне кандидатуру нового лидера движения

Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что явка на президентских выборах уже превысила 33,3%. По данным на 14:33, более 952 тысяч человек уже проголосовали, что составляет 33,3% от общего числа избирателей. Это означает, что выборы можно считать состоявшимися.