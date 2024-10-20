ХАМАС будет держать в тайне кандидатуру нового лидера движения

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Члены палестинского движения ХАМАС решили держать в тайне личностьи кандидатов на пост главы политбюро организации. Об этом сообщает британская арабоязычная газета Asharq Al Awsat.
Отмечается, что в ближайшее время руководство изберёт нового главу политбюро. Однако из соображений безопасности его имя будет засекречено.
Ранее, 17 октября, израильская государственная телерадиокомпания Kan сообщила о ликвидации главы ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа.
После этого заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил, что ликвидация Синвара вряд ли значительно скажется на ситуации в регионе, поскольку замена ему уже найдена. Он предположил, что возглавить движение может Халед Машаль, который ранее уже занимал этот пост.
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Ранее, 17 октября, израильская государственная телерадиокомпания Kan сообщила о ликвидации главы ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа.
После этого заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил, что ликвидация Синвара вряд ли значительно скажется на ситуации в регионе, поскольку замена ему уже найдена. Он предположил, что возглавить движение может Халед Машаль, который ранее уже занимал этот пост.
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Анастасия Чинкова