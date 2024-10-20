В Газе погибли 60 человек после удара ЦАХАЛ

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По меньшей мере 60 человек погибли в результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на город Бейт-Лахия в секторе Газа. Об этом сообщил палестинский телеканал Al Aqsa.
«Число погибших при обстреле нескольких домов в Бейт-Лахия на севере сектора Газа достигло 60, есть раненые», – указывается в сообщении.
Ранее по меньшей мере 30 человек погибли и еще 70 получили ранения в результате нападения израильской армии на лагерь Джебалия на севере сектора Газа. В последние дни лагерь регулярно подвергается израильским авиаударам.
Ранее израильская армия атаковала школу в секторе Газа. В результате ударов погибли 22 человека, в том числе 15 женщин и детей. Кроме того, 80 человек получили ранения.
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