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Стало известно, как погиб руководитель ХАМАС Синвар

CNN: лидер ХАМАС Синвар погиб в результате огнестрельного ранения в голову
19 октября 2024, 10:51
Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Лидер палестинской группировки ХАМАС Яхья Синвар погиб в результате огнестрельного ранения в голову, сообщают журналисты CNN, сославшись на израильский Центр судебной медицины.
«Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову. У него пуля в голове и тяжелая черепно-мозговая травма», — прокомментировал патологоанатом Хен Кугель, который проводил вскрытие Синвара.
На теле главы политбюро ХАМАС, отметил Кугель, найдены и прочие ранения, включая те, что от ракеты или танкового снаряда.



Об убийстве Синвара в Газе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в минувший четверг, 17 октября. Израильское руководство считает лидера ХАМАС зачинщиком атаки на Израиль в октябре прошлого года, когда ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи».

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#палестина
В МИД рассказали, к чему приведет вступление Украины в НАТО
МИД: вступление Украины в НАТО исключит дипломатическое урегулирование конфликта
19 октября 2024, 10:19

Фото: iStock/vlad_karavaev

Директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что присоединение Украины к НАТО в нынешних условиях поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта. Об этом пишет РИА Новости.
Полищук отметил, что Москва регулярно предупреждает об опасности вступления Украины в Североатлантический альянс. По его словам, если это произойдет, то такой шаг сделает неизбежным непосредственное вовлечение блока в боевые действия против РФ и приведет к неконтролируемой эскалации.

Дипломат выразил надежду, что в руководстве альянса есть здравомыслящие политики, которые осознают, какие разрушительные последствия может повлечь за собой приглашение Украины в НАТО.

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Обломки разведывательного БПЛА Южной Кореи нашли в столице КНДР
ЦТАК: власти КНДР обнаружили в Пхеньяне обломки южнокорейского дрона
19 октября 2024, 07:31

Фото: iStock/ffikretow

Обломки беспилотника Южной Кореи были найдены в одном из районов Пхеньяна. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство.
Представитель Минобороны Северной Кореи подчеркнул, что повторное вторжение военных средств Республики Корея будет расцениваться Пхеньяном объявлением войны, а также повлечет за собой ответные удары.

Ранее Южной Корее уже делали предупреждение по поводу прекращения полетов БПЛА. Согласно информации Пхеньяна, в октябре южнокорейские дроны трижды нарушили воздушное пространство страны, чтобы распространить листовки.

Напомним, накануне сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, предупредила Южную Корею, что ультиматум Пхеньяна о прекращении отправки беспилотников нельзя считать пустыми словами, иначе это обернется катастрофой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#южная корея
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Ганчев высказался о переходе Харькова под контроль России
Ганчев: Харьков все равно должен быть освобожден
19 октября 2024, 05:56

Фото: iStock/3sbworld

Глава российской администрации в Харьковской области Виталий Ганчев призвал к переходу центра Харьковской области под контроль России, передают РИА Новости.
«Я уверен в том, что Харьков все равно должен быть освобожден, это русский город, все харьковчане это прекрасно понимают», – заявил чиновник.

Он добавил, что Харьков «ждет подходящего момента», но когда российские войска подойдут к Харькову, он сможет говорить о конкретных планах.

Ранее Ганчев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают подготовку резервных войск на харьковском направлении.

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#харьков
#россия
#украина
#всу
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КНДР предупредила о готовности воевать с Южной Кореей из-за провокаций
КНДР сочтет новое вторжение Южной Кореи объявлением войны
19 октября 2024, 05:40

Фото: istock/DedMityay

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) предупредила Сеул после обнаружения вблизи Пхеньяна обломков южнокорейского военного самолета-разведчика, что повторное проникновение военных средств на северокорейскую территорию будет расценено как объявление войны, сообщает Центральное телеграфное агентство новостей (ЦТАК).
«Повторное обнаружение и подтверждение акта вторжения военных средств Республики Корея на территорию, в воздушное пространство и территориальные воды КНДР будет расценено как серьезная военная провокация против суверенитета КНДР», – отмечается в заявлении.

В публикации подчеркивается, что Северная Корея рассматривает это как объявление войны со стороны Сеула и готова к немедленному ответному удару.

Ранее правительство Южной Кореи обсудило «недавнее перемещение северокорейских войск в Россию» и назвало его «серьезной угрозой» национальной безопасности. В Сеуле также было проведено экстренное совещание.

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#кндр
#южная корея
#военные
#война
#украина
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В Европе назвали условие для вступления Украины в НАТО
Министр Нидерландов Брекельманс: Киев вступит в НАТО после победы над коррупцией
19 октября 2024, 05:26

Фото: iStock/Michele Ursi

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс назвал условия, при которых Украина может вступить в НАТО. Об этом сообщает Reuters.
Брекельманс представил условия вступления Украины в НАТО, подчеркнув, что это возможно только в том случае, если Киев победит коррупцию. Он также призвал разработать четкие критерии членства страны в альянсе. В противном случае будет сложно принять решение о приглашении Украины.

«Если у вас нет такой ясности, я не вижу, чтобы 32 союзника согласились предоставить приглашение», – подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все возможное, чтобы помочь своей стране вступить в НАТО, и отметил, что первым пунктом его «плана победы» является приглашение Киева вступить в альянс.

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#владимир зеленский
#коррупция
#нидерланды
#нато
#украина
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Залужный попытался выступить на английском и переврал трагедию Шекспира
19 октября 2024, 04:07

Посол Украины в Лондоне и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный не смог объясниться на английском языке во время выступления в Королевском институте международных отношений*. Об этом пишет РИА Новости.
Залужный пытался говорить по-английски, но не смог произнести слово «цивилизованный», в связи с чем обратился за помощью к переводчику.

Затем военный исказил сюжет трагедии Уильяма Шекспира «Отелло», сказав, что героя отравили, хотя в произведении он себя заколол.

«Если бы Отелло вместо того, чтобы выпить яд, сделал бы что-то другое, это было бы похоже на шоу. Но это не шоу», – подчеркнул Залужный.

Ранее Залужный заявлял, что выход Украины из затянувшегося конфликта с Россией «практически невозможен».

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* признан в России нежелательной организацией
#валерий залужный
#лондон
#украина
#россия
#конфликт
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В ОАЭ пообещали продолжить содействовать урегулированию конфликта на Украине
МИД ОАЭ: продолжим содействовать урегулированию конфликта на Украине
19 октября 2024, 03:45

Фото: iStock/JandaliPhoto

Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) пообещало продолжить посредничество в мирном урегулировании конфликта на Украине после обмена российскими и украинскими заключенными. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
ОАЭ готовы «поддержать все инициативы, которые могут облегчить гуманитарные последствия кризиса, в том числе для беженцев и пленных», говорится в заявлении ведомства. Министерство иностранных дел поблагодарило Россию и Украину за принятие предложения о посредничестве, «несмотря на нынешние сложности в военной ситуации».

18 октября Министерство обороны России сообщило, что в результате обмена из плена вернулись 95 военнослужащих. Позже эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. ОАЭ оказали гуманитарное посредничество.

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#минобороны рф
#оаэ
#украина
#россия
#мид
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В Государственной Думе оценили готовность военных КНДР участвовать в СВО
Депутат Журавлев: у солдат из КНДР недостаточно опыта для участия в СВО
19 октября 2024, 03:23

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что был бы рад видеть северокорейских солдат на передовой в зоне специальной военной операции (СВО), и отметил недостаток их опыта для помощи ВС РФ, сообщает «Газета.Ru».
«Удивительно, но среди всех разведок мира на линии боевого соприкосновения северных корейцев углядели только украинская и, как не сложно предположить, южнокорейская. НАТО, к примеру, их в упор не видит, как все остальные западные спецслужбы», – заявил депутат.

По мнению депутата, президенту Украины Владимиру Зеленскому выгодно нагнетать обстановку, создавая впечатление, что «против него воюет полмира», и объясняя тяжелое положение украинских войск на поле боя «уникальными военными из КНДР».

Журавлев отметил, что Россия приветствует помощь бойцов из других стран, но они не могут оказать решающего влияния на поле боя, поскольку не обладают необходимым опытом. Он предложил северокорейским солдатам начать с курсов для молодых бойцов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что нет никаких доказательств военного присутствия Северной Кореи на Украине или ее участия в конфликте. По словам генсека, Северная Корея тем не менее продолжает оказывать военную помощь России, «предоставляя оружие и технологии».

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#кндр
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#украина
#владимир зеленский
#госдума
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В России призвали Запад к отказу от плана Зеленского
Константинов призвал Запад к публичному отказу от плана Зеленского
19 октября 2024, 03:04

Спикер крымского парламента Владимир Константинов призвал западные страны к отказу от плана победы Владимира Зеленского. Такое заявление он сделал в беседе РИА Новости.
Константинов призвал западные страны отказаться от планов Зеленского и подчеркнул, что эта инициатива не содержит ничего конструктивного. По его мнению, украинский президент пытается втянуть остатки страны в НАТО, чтобы лишить граждан, повернувшихся к России, возможности самоопределения.

«Наша же историческая миссия в том как раз и заключается, чтобы обеспечить этим людям право на самоопределение. Примерно так же, как это случилось в 2014 году в Крыму и в 2022 – в новых российских регионах», – резюмировал он.

Ранее Зеленский представил Верховной Раде «план победы» из пяти пунктов. Он включил в себя вступление Украины в НАТО и снятие ограничений на использование западного оружия для ударов по военным объектам на территории России.

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#украина
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#крым
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