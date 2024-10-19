Стало известно, как погиб руководитель ХАМАС Синвар

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что был бы рад видеть северокорейских солдат на передовой в зоне специальной военной операции (СВО), и отметил недостаток их опыта для помощи ВС РФ, сообщает «Газета.Ru».