Стало известно, как погиб руководитель ХАМАС Синвар

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Лидер палестинской группировки ХАМАС Яхья Синвар погиб в результате огнестрельного ранения в голову, сообщают журналисты CNN, сославшись на израильский Центр судебной медицины.
«Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову. У него пуля в голове и тяжелая черепно-мозговая травма», — прокомментировал патологоанатом Хен Кугель, который проводил вскрытие Синвара.На теле главы политбюро ХАМАС, отметил Кугель, найдены и прочие ранения, включая те, что от ракеты или танкового снаряда.
Об убийстве Синвара в Газе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в минувший четверг, 17 октября. Израильское руководство считает лидера ХАМАС зачинщиком атаки на Израиль в октябре прошлого года, когда ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи».
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Никита Кротов