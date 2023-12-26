ХАМАС и «Исламский джихад» обсуждают план Каира по прекращению огня в Газе

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Радикальные палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» серьёзно обсуждают план Египта по мирному урегулированию в секторе Газа. Представители обоих исламских движений сделали об этом совместное заявление.
Ранее Египет предложил поэтапный план прекращения огня в Газе и перехода к мирному урегулированию. Он включал в себя гуманитарные перемирия для обмена пленными между ХАМАС и Израилем, формирование временного технократического правительства для подготовки президентских выборов в Палестине, а также постепенный вывод израильских войск с территории анклава и возвращение вынужденных переселенцев в свои дома.
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Александр Бойцов