Радио1
Главная / Новости / Политика/ Нетаньяху назвал условия мира в Газе

Нетаньяху назвал условия мира в Газе

Нетаньяху назвал три условия для мира в секторе Газа
26 декабря 2023, 02:24
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал условием мира в секторе Газа «дерадикализацию» всего палестинского общества. Об этом он написал в своей статье для The Wall Street Journal (WSJ).
Другими условиями мира Нетаньяху назвал уничтожение ХАМАС и демилитаризацию сектора.

«Школы должны учить детей ценить жизнь, а не смерть, а имамы должны перестать проповедовать убийство евреев. Палестинское гражданское общество должно быть трансформировано, чтобы люди начали поддерживать борьбу с терроризмом, а не его финансирование», — говорится в публикации.


Кроме того, израильский премьер назвал путём к демилитаризации Газы установление по периметру временной «зоны безопасности» и введение досмотров на границе с Египтом.

Читайте также:

Asharq: Египет представил Израилю и ХАМАС план поэтапного урегулирования в Газе

Фон дер Ляйен обвинили в разжигании войны в секторе Газа

Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа
#план
#израиль
#сектор газа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Госдеп: США хотят видеть Польшу лидером Евросоюза
26 декабря 2023, 01:57

Фото: iStock/elray77

Заместитель госсекретаря США Джеймс О’Брайен заявил, что Белый дом хотел бы видеть на лидерских позициях в Евросоюзе (ЕС) Польшу. Об этом пишет РИА Новости.
Американский политик отметил, что сотрудничество Соединённых Штатов и Польши в сфере безопасности всегда носило достаточно тесный характер.

О’Брайен также обратил внимание, что больше половины партнёров по НАТО тратят на оборону только 2% своего ВВП, в то время как Варшава расходует значительно больше. Он добавил, что США планируют укреплять контакты с Польшей.

Читайте также:

Президент Польши Дуда наложил вето на закон о финансировании СМИ

Правительство Польши могут признать нелегитимным из-за феминитивов

МИД Польши: Оборонная промышленность ЕС работает в режиме мирного времени
#сша
#президент
#сотрудничество
#польша
#евросоюз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Помощник Путина предрек исчезновение Mercedes и BMW
Орешкин предрек уход в историю компаний Mercedes и BMW через 10 лет
26 декабря 2023, 01:37

Фото: iStock/mesteban75

Компании Mercedes и BMW могут в ближайшие годы исчезнуть, заявил помощник президента России Максим Орешкин в интервью журналу «Эксперт».
Орешкин отметил, что на текущий момент Китай является главным экспортером автомобилей в мире. По его мнению, не удивительно, если через десять лет такие компании, как Mercedes и BMW, «станут историей».

«Возможно, их бренды останутся, но они могут повторить судьбу Volvo, которая была приобретена китайской компанией. Словно они фактически утратят свой европейский характер», — подчеркнул помощник президента.
Он также добавил, что «европейские производители теперь лишены рынка сбыта и технологического преимущества, которые они имели еще пять-десять лет назад».

Читайте также:

Орешкин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы

Reuters: сделку по реструктуризации «Яндекса» перенесли на 2024 год

Журналист L’Express Аке сравнил темпы роста российской и европейской экономики
#китай
#mercedes
#компании
#производители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинский политолог возмутился замалчиванием гибели 108 бойцов ВСУ
Бала: 108 бойцов ВСУ были уничтожены ВС РФ под Авдеевкой по дороге в отпуск
26 декабря 2023, 01:16

Фото: istock / Olena_Z

Украинский политолог Виталий Бала в Telegram-канале выразил обеспокоенность отсутствием официальной информации о гибели 108 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), направлявшихся в отпуск. По его словам, они погибли по пути домой под Авдеевкой из-за действий российской армии.
Бала выразил недоумение по поводу отсутствия официального сообщения от властей об этом инциденте, подчеркнув, что отсутствие признания потерь и почестей для погибших вызывает серьезные вопросы и тревогу.

Он также поделился информацией о том, как украинские военные решали, кому из них разрешат отправиться домой на отпуск, отметив, что те, кто не получил такую возможность, были глубоко расстроены и даже пытались поменяться местами, однако безрезультатно.

Группа с отпускниками отправилась в путь, но, к сожалению, не достигла места назначения. Бала также упомянул о недостатке средств на машины, что, возможно, могло предотвратить трагедию.

Читайте также:

На Украине заявили, что «коалиция» по поддержке ВСУ начнёт работу во Франции

Российская ПВО перехватила пять снарядов HIMARS и 40 дронов ВСУ

Офицер ВСУ выдал гостайну Украины, признав эффективность действий ВС РФ
#военные
#отпуск
#машины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не победим Россию»: Офицер из США раскрыл детали «сделки» по Украине
Подполковник Дэвис: Никакие деньги не помогут Украине победить Россию
26 декабря 2023, 01:11

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтон в итоге предоставит финансовую помощь Украине, однако американские деньги не помогут Киеву одержать победу над РФ. Об этом сообщает GB News.
«Какие-то средства, вероятно, передаваться все-таки будут. Мой прогноз таков: на каком-то этапе американское правительство придет к некой сделке. Но преобразовать это в победу над Россией не получится», — цитирует британский телеканал слова собеседника.

Дэвис считает, что конечная договоренность между Белым Домом и конгрессом будет предусматривать гораздо меньшую сумму, чем та, которой пытался добиться президент США Джо Байден. Военный предположил, что в Соединённых Штатах не оставили без внимания низкие результаты ВСУ, которые последовали после предыдущих пакетов американской помощи Киеву, и поняли, что победа Украины неосуществима.

«Российская же сторона тем временем продолжает укрепляться и расти, становиться мощнее, они экономят силы. Все это четко показывает, что пути к военной победе у Украины нет», — заключил Дэниел Дэвис.

Читайте также:

«Предполагает полный крах»: На Западе раскрыли реальный план США по Украине

L'Opinion: У Запада наступило похмелье после вранья Зеленского о России

«Страна.ua»: В Раду внесли законопроект о мобилизации
#сша
#победа
#план
#всу
#байден
#россия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Орешкин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы
Помощник президента Орешкин: Россия стала крупнейшей экономикой Европы
26 декабря 2023, 00:56

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Россия достигла статуса крупнейшей экономики в Европе, заявил помощник президента России Максим Орешкин в интервью журналу «Эксперт».
Орешкин указал, что Россия, как никогда ранее, приблизилась к Японии в гонке за четвертое место в мировой экономике. Он отметил, что традиционные «глобальные» экономики, такие как США, Япония и страны Европейского союза, постепенно утрачивают свою значимость.

Помощник президента подчеркнул, что азиатские экономики становятся все более влиятельными, упомянув о третьем месте, занимаемом Индией, и седьмом месте, достигнутом Индонезией.

Руководитель международной редакции журнала L’Express, Шарль Аке, высказал мнение о росте российской экономики в условиях санкций со стороны Запада и конфликта на Украине. Он отметил увеличение промышленного производства на 7,5 процента и подчеркнул поддержку россиян политике президента Владимира Путина по текущей спецоперации.

Читайте также:

Журналист L’Express Аке сравнил темпы роста российской и европейской экономики

Экономист раскрыл, когда доллар будет стоить 100 рублей

Набиуллина отреагировала на статус «разрушителя года»
#сша
#россия
#доллар
#журналист
#япония
#страны
#мнение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Страна.ua»: В Раду внесли законопроект о мобилизации
26 декабря 2023, 00:33

Фото: iStock/Collab Media

Украинский кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации. Об этом пишет «Страна.ua».
По информации украинского издания, текст документа в настоящее время не опубликован.

Глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия ранее заявлял, что парламент ожидает законопроект о мобилизации от кабмина, который должны были в понедельник, 25 декабря, внести в Верховную Раду.

«Кабмин внёс в Раду законопроект о мобилизации. Документ называется «Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы». По состоянию на данный момент текст законопроекта еще не опубликован», — говорится в публикации.

Читайте также:

Командование ВСУ предложило мобилизовать еще полмиллиона украинцев

Сбежавших из страны украинцев могут лишить права на консульские услуги

На Украине заявили о неспособности Минобороны управлять ВСУ
#парламент
#украина
#мобилизация
#законопроект
#кабмин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин назвал долю нацвалют в торговле внутри ЕАЭС
Путин: доля нацвалют в торговле внутри ЕАЭС уже превысила 90 % и будет расти
25 декабря 2023, 23:14

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе объявил, что доля национальных валют в торговле внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже превысила 90 процентов. Эта информация была опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что данный показатель без сомнения будет продолжать увеличиваться. Он также подчеркнул, что объем торговли между странами союза за девять месяцев 2023 года увеличился на 8,9 процента.

25 декабря в Санкт-Петербурге страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном.

Читайте также:

«Большая честь»: Командир батальона, освободившего Марьинку, рассказал о звонке Путина

Пашинян заявил, что ЕАЭС не должен иметь политической повестки

Путин подписал закон, позволяющий скорой оказывать помощь без согласия пациента
#помощь
#соглашение
#закон
#страны
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Поэтому волос и нет»: Лукашенко пошутил о погоде в Санкт-Петербурге
Лукашенко шуткой описал погоду в Санкт-Петербурге
25 декабря 2023, 20:03

Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко шуткой ответил на вопрос журналиста о погоде в Санкт-Петербурге.
Глава Республики Беларусь 25 декабря прибыл в северную столицу России для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Из своего автомобиля белорусский президент вышел без шапки, пальто, расстёгнутом нараспашку. Журналисты спросили, не боится ли он простудиться, появляясь на холоде без головного убора.

«Всю жизнь хожу, поэтому волос нет», — смеясь ответил Лукашенко.

В Петербурге минус три градуса, однако, из-за сильной влажности и ветра температура ощущается куда ниже заявленной. Лукашенко подчеркнул, что погода в Белоруссии такая же, как и в Питере.

Читайте также:

Лукашенко назвал Борреля дураком, который не имеет отношения к политике

Лукашенко: Зеленский понял, что есть только политический путь урегулирования

Лукашенко предложил расширить поставки в Подмосковье техники для коммунального хозяйства
#погода
#температура
#александр лукашенко
#белоруссия
#санкт-петербург
#холод
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин подписал закон, позволяющий скорой оказывать помощь без согласия пациента
25 декабря 2023, 19:44

Фото: Сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, позволяющий врачам скорой помощи проводить медицинское вмешательство без добровольного согласия, пациента, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Подписанные президентом поправки относятся к закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Теперь старший врач в бригаде скорой помощи может принимать решение об оказании медицинской помощи пациенту без его добровольного согласия, если нуждающийся в медпомощи не способен изложить свою волю самостоятельно.

При этом, родственники пациента всё ещё могут выразить свою несогласие с процедурой, подписав официальный документ.

Напомним, ранее Владимир Путин также подписал поправки, касающиеся материнского капитала. Теперь получить его могут только граждане РФ и только в том случае, если их ребёнок будет являться гражданином РФ по праву рождения.

Читайте также:

Путин подписал закон о выплате маткапитала только гражданам России

Путин подписал закон об ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Путин предложил Шойгу посоветоваться с Герасимовым о шагах после взятия Марьинки
#владимир путин
#поправки
#закон
#скорая помощь
#врачи
#пациент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф