Нетаньяху назвал условия мира в Газе

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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал условием мира в секторе Газа «дерадикализацию» всего палестинского общества. Об этом он написал в своей статье для The Wall Street Journal (WSJ).
Другими условиями мира Нетаньяху назвал уничтожение ХАМАС и демилитаризацию сектора.
Кроме того, израильский премьер назвал путём к демилитаризации Газы установление по периметру временной «зоны безопасности» и введение досмотров на границе с Египтом.
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«Школы должны учить детей ценить жизнь, а не смерть, а имамы должны перестать проповедовать убийство евреев. Палестинское гражданское общество должно быть трансформировано, чтобы люди начали поддерживать борьбу с терроризмом, а не его финансирование», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян