ХАМАС назвал причину отказа от сделки с Израилем

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Палестинская исламистская организация ХАМАС отклонила последнее предложение о прекращении огня и обмене заложниками с Израилем, которое обсуждалось в Дохе. Об этом информирует The Times of Israel.
По мнению ХАМАС, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «выдвигает новые условия и требования», чтобы подорвать переговоры и продлить конфликт. В организации заявили, что полностью возлагают на израильского политика ответственность за «срыв усилий посредников и препятствование достижению соглашения».
В канцелярии Нетаньяху пояснили, что он настаивает на том, чтобы контроль над Филадельфийским коридором на границе Газы с Египтом оставался за израильской стороной.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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В канцелярии Нетаньяху пояснили, что он настаивает на том, чтобы контроль над Филадельфийским коридором на границе Газы с Египтом оставался за израильской стороной.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова