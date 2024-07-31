ХАМАС обвинил в убийстве Хании Израиль и США

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Ответственность за убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании ложится на Израиль и США. Это убийство было согласовано с Вашингтоном, заявил в среду в интервью РИА Новости представитель движения ХАМАС в Ливане Махмуд Тах.
В среду палестинское движение ХАМАС объявило о гибели Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана. По заявлению движения, глава политбюро ХАМАС был убит после своего участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана.
Представитель движения возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и администрацию США.
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«Убийство главы политбюро Исмаила Хании в Тегеране — это трусливый акт, который был совершён после того, как мы получили «зелёный свет» от США», — сказал Тах.
Представитель движения возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и администрацию США.
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Мира Полтева