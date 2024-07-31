На главу Суверенного совета Судана было совершено покушение

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Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан пережил покушение во время посещения военной базы на востоке страны. Об этом сообщила суданская газета Sudan Tribune.
«По информации издания, покушение было совершено с использованием беспилотника. Инцидент произошёл во время церемонии выпуска военных студентов на одной из военных баз на востоке Судана», — сообщили в РИА Новости.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут бои между силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противоречивые заявления о своих успехах и контроле над объектами сопровождаются масштабной информационной войной в СМИ и социальных сетях.
В Суданском конфликте может произойти вспышка болезней и коллапс системы здравоохранения. Международная организация по миграции считает, что число внутренне перемещенных лиц в Судане уже превысило 7 миллионов человек.
В мае прошлого года в саудовской Джидде стороны конфликта провели переговоры. В результате было достигнуто соглашение о необходимости принять все меры, чтобы не причинять вред гражданскому населению в стране.
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