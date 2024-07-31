Стало известно, как войска Запада могут оказаться на Украине

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Бывший директор по европейским делам совета США по нацбезопасности, американский подполковник в отставке Александр Виндман заявил, что страны Запада могут отправить свои войска на Украину для помощи ВСУ. Об этом информирует РИА Новости.
«Вполне можно увидеть сценарий, при котором они разместят свои собственные войска на местах, но не как часть НАТО, а на основе двусторонних соглашений», — рассказал он.
По его словам, они могут пойти на такой шаг, чтобы избежать боевых действий на своей территории. Он добавил, что конфликт между Россией и Украиной рано или поздно закончится переговорами.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
ГД рассмотрит отзыв проекта об ответственности за ношение гаджетов бойцами СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова