Власти Турции обсуждают отправку военных в сектор Газа

11 октября 2025, 12:18

Фото: iStock/CatEyePerspective

Министерство иностранных дел, Министерство национальной обороны и Национальная разведывательная организация Турции начали проработку деталей возможной отправки турецких военных в сектор Газа. Об этом сообщил глава парламентской группы правящей Партии справедливости и развития Абдулла Гюлер, слова которого передаёт телеканал TRT Haber.