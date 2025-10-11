Власти Турции обсуждают отправку военных в сектор Газа
Министерство иностранных дел, Министерство национальной обороны и Национальная разведывательная организация Турции начали проработку деталей возможной отправки турецких военных в сектор Газа. Об этом сообщил глава парламентской группы правящей Партии справедливости и развития Абдулла Гюлер, слова которого передаёт телеканал TRT Haber.
Отмечается, что соответствующее решение могут вынести на рассмотрение парламента после завершения необходимых процедур и консультаций. Сейчас процесс находится на ранней стадии, и конкретные параметры миссии ещё не определены.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара примет участие в международной рабочей группе по контролю за соблюдением перемирия в Газе. Министерство обороны Турции уже выразило готовность вооружённых сил к выполнению любых задач в этом регионе.
Обсуждение отправки турецких военных происходит на фоне усилий по реализации первой фазы мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Согласно его заявлению, Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договорённости о начале выполнения этого плана. Он предполагает поэтапное прекращение огня, освобождение заложников, отвод израильских войск и передачу контроля над Газой технократической администрации под международным надзором.
Мирный план Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и требует, чтобы ХАМАС и другие вооружённые палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно.
