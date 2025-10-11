Достижения.рф

На Западе объяснили, как Трамп добился мирной сделки по Газе

Politico: давление Трампа на Израиль привело к прекращению огня в Газе
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху (Фото: whitehouse.gov)

Жесткое давление президента США Дональда Трампа на Израиль стало отправной точкой для прекращения боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источники в Белом доме и дипломатических кругах.



По данным портала, американский лидер стал более резким и прямолинейным, и после удара по столице Катара он оказал максимальное давление на израильское руководство, заставив его пойти на сделку.

Так премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху согласился с мирным планом Трампа из 20 пунктов. В них входит освобождение израильских заложников и вывод боевиков ХАМАС из Газы. Однако некоторые собеседники издания сомневаются в возможности полной реализации этого замысла.

Напомним, 9 октября Трамп заявил, что стороны подписали договоренность по первому этапу урегулирования.

Ранее сообщалось, что власти Турции обсуждают отправку военных в сектор Газа.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0