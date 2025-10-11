На Западе объяснили, как Трамп добился мирной сделки по Газе

11 октября 2025, 14:46

Politico: давление Трампа на Израиль привело к прекращению огня в Газе

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху (Фото: whitehouse.gov)

Жесткое давление президента США Дональда Трампа на Израиль стало отправной точкой для прекращения боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источники в Белом доме и дипломатических кругах.