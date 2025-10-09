Представитель ХАМАС объявил об окончании войны в секторе Газа

09 октября 2025, 21:49

Фото: Istock / Gilnature

ХАМАС получил от США и других посредников по урегулированию конфликта с Израилем гарантии того, что война закончена. Об этом объявил глава переговорной группы от палестинской группировки и её глава в секторе Газа Халиль аль-Хайя. Он выступил с телеобращением.





«Мы получили заверения от братских посредников и администрации США, которые подтвердили, что война полностью окончена. В рамках сделки будут освобождены 250 палестинцев, пожизненно осуждённых Израилем, и ещё 1700 выходцев из сектора Газа, задержанных после 7 октября 2023 года», – передаёт слова аль-Хайя телеканал Al Jazeera.



Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о согласовании первого этапа мирного плана между Израилем и ХАМАС. Соглашение должно обеспечить прекращение боевых действий в анклаве и вывод израильских войск.



«Все заложники будут освобождены совсем скоро, а Израиль отведёт свои войска к согласованной линии в качестве первого шага к прочному, долгосрочному и вечному миру», – написал Трамп в соцсети Truth Social.