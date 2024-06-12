ХАМАС отказалось от плана Байдена по обмену заложниками

Фото: istock / Tomas Ragina
Палестинское движение ХАМАС отказалось от предложения по освобождению заложников, которое было представлено президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на израильского чиновника.
«Вечером Израиль получил через посредника ответ ХАМАС. В своем ответе ХАМАС отклонило предложение об освобождении заложников, представленное президентом Байденом», — передает издание слова чиновника.Источник добавил, что движение изменило «многие из основных и наиболее значимых параметров».
В конце мая Байден заявил, что Израиль выдвинул новое предложение о прекращении боевых действий в Газе, подразумевающее 3 этапа. Оно было передано на рассмотрение движению ХАМАС.
11 июня Совбез ООН принял резолюцию США с изложенным ранее президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. Голоса «За» отдало 14 госдуарств. РФ воздержалась.
Читайте также:
Названы новые планы использования российских активов
В Турции пообещали продолжить посредничество по Украине
Путин сообщил о планах встретиться с Эрдоганом
Алина Юрчак