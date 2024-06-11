Путин сообщил о планах встретиться с Эрдоганом

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом может состояться в июле на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане.
Об этом Путин сообщил во время встречи с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что Владимир Путин 11 июня проведет встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
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«Прошу передать мои наилучшие пожелания президенту Эрдогану. Надеюсь, что у нас будет возможность встретиться и обсудить все актуальные вопросы в июле, насколько мне известно, 3-4 числа, когда он будет в Астане на международном мероприятии», — сказал Путин.
Ранее стало известно, что Владимир Путин 11 июня проведет встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
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Артем Кузьмин