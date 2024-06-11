Названы новые планы использования российских активов

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На саммите «Большой семерки» (G7) в Италии 13-14 июня объявят о новых шагах по использованию активов России для нужд ВСУ.
Такое заявление сделал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает РИА Новости.
По его словам, новые меры помогут Украине восстановиться. Для этого нужно предпринимать очередные шаги по извлечению пользы из замороженных суверенных российских активов.
Ранее агентство Kyodo заявило, что лидеры «Большой семерки» говорят о создании специального фонда, куда направят замороженные активы России. Об образовании фонда расскажут на саммите в Италии.
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По его словам, новые меры помогут Украине восстановиться. Для этого нужно предпринимать очередные шаги по извлечению пользы из замороженных суверенных российских активов.
Ранее агентство Kyodo заявило, что лидеры «Большой семерки» говорят о создании специального фонда, куда направят замороженные активы России. Об образовании фонда расскажут на саммите в Италии.
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Алёна Самарева