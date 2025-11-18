ХАМАС отвергло резолюцию СБ ООН в поддержку плана США по Газе
Движение ХАМАС не поддержало резолюцию Совета Безопасности ООН, которую приняли в соответствии с планом президента США Дональда Трампа по сектору Газа. С таким заявлением выступила пресс-служба организации.
По словам представителей ХАМАС, документ не отвечает интересам палестинского народа. Они считают, что политические и гуманитарные требования проживающих в регионе людей не будут удовлетворены.
«Эта резолюция полностью игнорирует политические и гуманитарные требования и права палестинского народа, особенно жителей сектора Газа, которые уже два года страдают от жестокой войны на уничтожение и становятся жертвами беспрецедентных преступлений, совершаемых оккупационными силами на глазах у всего мира», — говорится в заявлении.Кроме того, ХАМАС не согласен с международной опекой и присутствием международных сил в секторе Газа. В качестве альтернативы лидеры движения предложили разместить миротворческий контингент на границе для разделения сторон и контроля за соблюдением режима прекращения огня.
Ранее в ООН приняли американскую резолюцию в поддержку мирного плана по Газе. Россия и Китай воздержались от голосования.