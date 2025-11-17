Политолог Камкин: в ФРГ разрабатывают планы по переброске войск НАТО
Правительство Германии ради милитаризации способно нарушить соглашения, которые регулируют существование самой ФРГ. Так доцент Финансового университета при правительстве России, политолог Александр Камкин прокомментировал заявление главы немецкого Минобороны Бориса Писториуса о возможной войне между НАТО и Россией до конца 2029 года.
Он напомнил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует увеличить численность бундесвера до 460 тыс. военнослужащих, что противоречит положениям договора «Два плюс четыре».
«Помимо этого, немецкие политики разрабатывают планы по оперативной переброске войск НАТО через территорию Германии, что также нарушает принципы договора "Два плюс четыре"», — отметил Камкин в беседе с RT.
По его словам, правительство Германии может ради милитаризации нарушить собственные основополагающие соглашения, регулирующие существование самой страны.
Тем временем «Москва 24» со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung приводит слова Мерца, который заявил, что прежний миропорядок завершился.
«Если мы хотим формировать новый миропорядок, то это возможно только вместе с нашими европейскими соседями», — добавил Мерц.
Канцлер уверен, что перед Берлином стоят многообразные вызовы, некоторые из которых не встречались даже в послевоенной истории страны. В качестве примеров он назвал конфликт на Украине, отношения с Китаем и торговые разногласия с США.