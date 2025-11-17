17 ноября 2025, 16:44

Филиппо назвал позором торжественный прием, устроенный Макроном для Зеленского

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал торжественный прием, который президент Франции Эммануэль Макрон устроил для Владимира Зеленского на военной базе «Виллакубле». Об этом он написал в социальной сети X.





Политик назвал это событие позором, особенно на фоне коррупционного скандала в Киеве. Он призвал французские власти прекратить поставки оружия Украине.

«Ах, какой позор! В разгар коррупционного скандала, пока украинцы протестуют против власти, Макрон принимает Зеленского с большой помпой!», — заявил Филиппо.