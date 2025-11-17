Достижения.рф

«Какой позор!»: во Франции осудили Макрона за торжественный прием для Зеленского

Филиппо назвал позором торжественный прием, устроенный Макроном для Зеленского
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал торжественный прием, который президент Франции Эммануэль Макрон устроил для Владимира Зеленского на военной базе «Виллакубле». Об этом он написал в социальной сети X.



Политик назвал это событие позором, особенно на фоне коррупционного скандала в Киеве. Он призвал французские власти прекратить поставки оружия Украине.

«Ах, какой позор! В разгар коррупционного скандала, пока украинцы протестуют против власти, Макрон принимает Зеленского с большой помпой!», — заявил Филиппо.
Кроме того, его недовольство вызвало оказание Зеленскому воинских почестей и организация «частной оружейной ярмарки».

Ранее сообщалось, что Зеленский и Макрон утвердили декларацию, в которой зафиксировали планы Киева по закупке французского вооружения.
Лидия Пономарева

