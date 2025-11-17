«Какой позор!»: во Франции осудили Макрона за торжественный прием для Зеленского
Филиппо назвал позором торжественный прием, устроенный Макроном для Зеленского
Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал торжественный прием, который президент Франции Эммануэль Макрон устроил для Владимира Зеленского на военной базе «Виллакубле». Об этом он написал в социальной сети X.
Политик назвал это событие позором, особенно на фоне коррупционного скандала в Киеве. Он призвал французские власти прекратить поставки оружия Украине.
«Ах, какой позор! В разгар коррупционного скандала, пока украинцы протестуют против власти, Макрон принимает Зеленского с большой помпой!», — заявил Филиппо.Кроме того, его недовольство вызвало оказание Зеленскому воинских почестей и организация «частной оружейной ярмарки».
Ранее сообщалось, что Зеленский и Макрон утвердили декларацию, в которой зафиксировали планы Киева по закупке французского вооружения.