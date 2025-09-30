В ГД заявили, что Россия «вряд ли» поддержит план Трампа по Газе
Депутат Никонов: РФ не будет серьёзно поддерживать план Трампа по Газе
Россия, вероятно, не станет поддерживать план американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. Так считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов.
В понедельник, 29 сентября, Белый дом представил план урегулирования ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Он основывается на выводе израильских войск и прекращении боевых действий в обмен на освобождение заложников.
По мнению Никонова, документ не предполагает наделение Палестины суверенитетом.
«Поскольку план вовсе не предусматривает создания Палестинского государства, вряд ли мы будем его серьезно поддерживать», — сказал депутат «Газете.Ru».При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 30 сентября сообщил, что российская сторона приветствует усилия Трампа по прекращению конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом со ссылкой на РИА Новости сообщили argumenti.ru.
«В России всегда поддерживают и приветствуют любые усилия, которые имеют свои цели — предотвращение той трагедии. Конечно же, мы желаем, чтобы этот план был реализован, чтобы это помогло выйти в мирное русло развитие событий на Ближнем Востоке», — приводит издание слова Пескова.