В ГД заявили, что Россия «вряд ли» поддержит план Трампа по Газе

30 сентября 2025, 18:10

Депутат Никонов: РФ не будет серьёзно поддерживать план Трампа по Газе

Фото: iStock/Gilnature

Россия, вероятно, не станет поддерживать план американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. Так считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов.





В понедельник, 29 сентября, Белый дом представил план урегулирования ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Он основывается на выводе израильских войск и прекращении боевых действий в обмен на освобождение заложников.



По мнению Никонова, документ не предполагает наделение Палестины суверенитетом.





«Поскольку план вовсе не предусматривает создания Палестинского государства, вряд ли мы будем его серьезно поддерживать», — сказал депутат «Газете.Ru».



«В России всегда поддерживают и приветствуют любые усилия, которые имеют свои цели — предотвращение той трагедии. Конечно же, мы желаем, чтобы этот план был реализован, чтобы это помогло выйти в мирное русло развитие событий на Ближнем Востоке», — приводит издание слова Пескова.