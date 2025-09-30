Достижения.рф

Политолог оценила план Трампа по сектору Газа

Политолог Останина: план Трампа по Газе даст только временный эффект
Фото: iStock/timyee

План американского лидера Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа может дать лишь временный эффект. Так считает востоковед, политолог-международник Елена Останина.



В понедельник, 29 сентября, Белый дом представил план урегулирования ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Он основывается на выводе израильских войск и прекращении боевых действий в обмен на освобождение заложников.

По словам Останиной, разрешить палестинский вопрос довольно проблематично. А в Вашингтоне рассчитывают на краткий, яркий «шоу-эффект».

«Американцы могли оказать давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Нехотя, но он делает вид, что готов выполнить условия плана. Поэтому план и выглядит очень хрупким и тяжелым к исполнению с обеих сторон», — отметила Останина в беседе с «Известиями».

Она не исключила, что соглашение может быть сорвано. В этом случае боевые действия между Израилем и Палестиной продолжатся.

В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сказал «Газете.Ru», что этот конфликт должен решаться без давления извне.

«Россия поддерживает любые шаги в вопросах мирного разрешения палестино-израильского конфликта, прекращения огня и освобождения всех заложников. Но в то же время долгосрочная деэскалация требует выполнения резолюций ООН и, в первую очередь, создания и признания двух государств — Израиля и Палестины», — отметил парламентарий.

Слуцкий также выразил сомнение, что Палестина может не пойти на такие условия.

По его словам, Россия готова приложить все усилия для скорейшего достижения мира на Ближнем Востоке.
Элина Позднякова

