Политолог оценила план Трампа по сектору Газа
Политолог Останина: план Трампа по Газе даст только временный эффект
План американского лидера Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа может дать лишь временный эффект. Так считает востоковед, политолог-международник Елена Останина.
В понедельник, 29 сентября, Белый дом представил план урегулирования ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Он основывается на выводе израильских войск и прекращении боевых действий в обмен на освобождение заложников.
По словам Останиной, разрешить палестинский вопрос довольно проблематично. А в Вашингтоне рассчитывают на краткий, яркий «шоу-эффект».
«Американцы могли оказать давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Нехотя, но он делает вид, что готов выполнить условия плана. Поэтому план и выглядит очень хрупким и тяжелым к исполнению с обеих сторон», — отметила Останина в беседе с «Известиями».
Она не исключила, что соглашение может быть сорвано. В этом случае боевые действия между Израилем и Палестиной продолжатся.
В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сказал «Газете.Ru», что этот конфликт должен решаться без давления извне.
«Россия поддерживает любые шаги в вопросах мирного разрешения палестино-израильского конфликта, прекращения огня и освобождения всех заложников. Но в то же время долгосрочная деэскалация требует выполнения резолюций ООН и, в первую очередь, создания и признания двух государств — Израиля и Палестины», — отметил парламентарий.
Слуцкий также выразил сомнение, что Палестина может не пойти на такие условия.
По его словам, Россия готова приложить все усилия для скорейшего достижения мира на Ближнем Востоке.