Политолог оценила план Трампа по сектору Газа

30 сентября 2025, 17:26

Политолог Останина: план Трампа по Газе даст только временный эффект

Фото: iStock/timyee

План американского лидера Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа может дать лишь временный эффект. Так считает востоковед, политолог-международник Елена Останина.





В понедельник, 29 сентября, Белый дом представил план урегулирования ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Он основывается на выводе израильских войск и прекращении боевых действий в обмен на освобождение заложников.



По словам Останиной, разрешить палестинский вопрос довольно проблематично. А в Вашингтоне рассчитывают на краткий, яркий «шоу-эффект».





«Американцы могли оказать давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Нехотя, но он делает вид, что готов выполнить условия плана. Поэтому план и выглядит очень хрупким и тяжелым к исполнению с обеих сторон», — отметила Останина в беседе с «Известиями».

«Россия поддерживает любые шаги в вопросах мирного разрешения палестино-израильского конфликта, прекращения огня и освобождения всех заложников. Но в то же время долгосрочная деэскалация требует выполнения резолюций ООН и, в первую очередь, создания и признания двух государств — Израиля и Палестины», — отметил парламентарий.