Трамп прокомментировал признание Палестины

Трамп: признание Палестины — награда для боевиков ХАМАС
Дональд Трамп (Фото: РИА Новости / Гавриил Григоров)

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение некоторых стран признать государственность Палестины является большой наградой для террористов из движения ХАМАС. Свои комментарии он озвучил на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



По словам Трампа, некоторые государства, стремясь в одностороннем порядке признать Палестину, фактически поощряют продолжение конфликта. Глава Белого дома подчеркнул, что это станет чрезмерной наградой за действия боевиков ХАМАС.

Он также добавил, что конфликт в секторе Газа следует немедленно завершить, а оставшихся в плену израильских заложников необходимо освободить.

Софья Метелева

