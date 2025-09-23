Трамп прокомментировал признание Палестины
Трамп: признание Палестины — награда для боевиков ХАМАС
Президент США Дональд Трамп заявил, что решение некоторых стран признать государственность Палестины является большой наградой для террористов из движения ХАМАС. Свои комментарии он озвучил на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
По словам Трампа, некоторые государства, стремясь в одностороннем порядке признать Палестину, фактически поощряют продолжение конфликта. Глава Белого дома подчеркнул, что это станет чрезмерной наградой за действия боевиков ХАМАС.
Он также добавил, что конфликт в секторе Газа следует немедленно завершить, а оставшихся в плену израильских заложников необходимо освободить.
