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Палестинское движение ХАМАС желает видеть Россию гарантом безопасности для сектора Газа. Об этом глава политбюро движения Исмаил Хания заявил в интервью турецкому телеканалу A Haber.
Помимо Россию ХАМАС хотел бы видеть гарантами Египет, Турцию, Катар и ООН. В будущем также рассматривается и США.
Хания подчеркнул, что движение всегда выдвигает в приоритете требование о странах-гарантах. При этом израильские власти всегда выступают против этого.
Ранее сообщалось, что трое сыновей и несколько внуков Хании погибли в результате израильского удара по территории Палестины. Всего в ходе конфликта он потерял не менее 60 членов семьи.
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Анастасия Чинкова