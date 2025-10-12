Правительство Израиля озвучило дату освобождения заложников

12 октября 2025, 16:50

Правительство Израиля: заложников освободят 13 октября

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

Освобождение удерживаемых в секторе Газа заложников, по словам представителя кабмина Израиля Шош Бедросян, начнется рано утром в понедельник, 13 октября. Об этом пишет The Times of Israel.