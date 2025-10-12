Достижения.рф

Правительство Израиля озвучило дату освобождения заложников

Правительство Израиля: заложников освободят 13 октября
Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

Освобождение удерживаемых в секторе Газа заложников, по словам представителя кабмина Израиля Шош Бедросян, начнется рано утром в понедельник, 13 октября. Об этом пишет The Times of Israel.



По словам чиновницы, всех 20 живых заложников передадут Красному Кресту единовременно — их доставят на шести–восьми автомобилях, и со стороны террористической организации ХАМАС не ожидается никаких торжественных мероприятий.

Израиль, добавила Бедросян, готов немедленно принять всех освобождённых. Издание уточняет, что операцию запланировали в интервале 04:00–06:00, однако время может измениться.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что руководство ХАМАС готово передать 20 заложников уже в воскресенье, 12 октября, через арабских посредников, но сроки могут сдвинуться.

По данным WSJ, это первое публичное подтверждение со стороны ХАМАС наличия среди заложников 20 израильтян. Собеседники газеты также предположили, что передача может совпасть с прибытием в Израиль президента США Дональда Трампа, который, по плану, прилетает 12 октября.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0