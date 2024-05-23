В Израиле обнародовали видео от 7 октября с изувеченными пленницами ХАМАС

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Организация, которая занимается поддержкой семей заложников, похищенных в сектор Газа 7 октября, опубликовала видео похищения девушек с военной базы. Об этом пишет РИА Новости.
Кадры были опубликованы с разрешения семей заложников. На видео показано жестокое отношение радикалов ХАМАС к девушкам. На их лицах видны следы побоев. Отмечается, что из записи убрали страшные и тяжелые для восприятия кадры.
Ранее сообщалось, что израильские военные обнаружили тела трех граждан, которые были захвачены ХАМАС в октябре 2023 года во время музыкального фестиваля «Нова». Уточняется, что 23-летняя Шани Лук, 28-летний Амит Бускил и 57-летний Ицик Гелентер были убиты в тот же день, когда их захватили боевики ХАМАС, после чего тела доставили в Газу. Раскрыть это дело удалось с помощью данных, полученных в процессе допросов задержанных террористов, а также благодаря успешной работе разведывательного управления ЦАХАЛа.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее сообщалось, что израильские военные обнаружили тела трех граждан, которые были захвачены ХАМАС в октябре 2023 года во время музыкального фестиваля «Нова». Уточняется, что 23-летняя Шани Лук, 28-летний Амит Бускил и 57-летний Ицик Гелентер были убиты в тот же день, когда их захватили боевики ХАМАС, после чего тела доставили в Газу. Раскрыть это дело удалось с помощью данных, полученных в процессе допросов задержанных террористов, а также благодаря успешной работе разведывательного управления ЦАХАЛа.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Дарья Осипова