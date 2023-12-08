В Багдаде район посольства США обстреляли ракетами

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Окрестности посольства США в особо охраняемой «зеленой зоне» в центре Багдада обстреляли. Об этом сообщает агентство Shafaq News, ссылаясь на источник в силах безопасности Ирака.
«В окрестностях американского посольства в Багдаде были слышны взрывы, а внутри здания включились сирены тревоги», — сказано в сообщении.По предварительным данным, окружающую посольство территорию обстреляли несколькими ракетами. Кто совершил атаку, на данный момент неизвестно.
Также недавно поступала информация о том, что суд в Иране обязал США выплатить компенсацию за убийство генерала Сулеймани.
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