В результате удара Израиля по Дженине погибли два человека

Итальянская телерадиокомпания RAI отозвала своих журналистов с Украины, которые снимали репортаж в городе Суджа Курской области. Соответствующая информация появилась на сайте издания. При этом компания заявила, что не считает пересечение границы и съемки в России нарушением международного права.