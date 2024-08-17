В результате удара Израиля по Дженине погибли два человека

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Два человека погибли в результате удара Израиля по автомобилю в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины.
Погибшие были доставлены в национальную больницу города. Личности в настоящее время устанавливаются.
Ранее США, Египет и Катар заявили, что переговоры между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа продолжаются конструктивно и в позитивной атмосфере.
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Александр Климов