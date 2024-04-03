Посольство Израиля назвало число россиян в плену ХАМАС

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Трое людей с двойным гражданством России и Израиля остаются в плену у палестинского движения ХАМАС.
Об этом заявил посол Израиля в РФ Симона Гальперин во время брифинга 3 апреля, пишут «Известия».
Она отметила, что эти трое не включены в список из 36 заложников, которых израильские власти считают погибшими.
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Она отметила, что эти трое не включены в список из 36 заложников, которых израильские власти считают погибшими.
«С российским и израильским гражданством — три человека» — сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.Посольство Израиля утверждает, что у ХАМАС остаются в заложниках 134 человека, при этом 36 из них признаны погибшими. Согласно Гальперин, россиян среди погибших нет.
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Артем Кузьмин