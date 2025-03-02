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Хаменеи после перепалки Трампа и Зеленского по-украински напомнил миру о ненадёжности США

Хаменеи после перепалки Трампа и Зеленского напомнил миру о ненадёжности США
Аятолла Сайед Али Хаменеи (Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин)

Аятолла Сайед Али Хаменеи (Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин)

Верховный мусульманский лидер Ирана аятолла Сайед Али Хаменеи после перепалки президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского напомнил сказанные им ранее слова о ненадёжности США в качестве союзника и партнёра. Причём высказался он на этот раз на украинском языке.
Соответствующий пост на мове Хаменеи разместил на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter). Он подчеркнул, что поддержка американцами «государств-марионеток» является и всегда была всего лишь миражом. Аятолла также напомнил свои слова, сказанные им ещё три года назад. Тогда иранский духовный вождь заявил, что в тяжёлом положении Киева виноват Вашингтон.

По мнению аятоллы, происходящее ныне на Украине невольно вызывает ассоциации с событиями в Афганистане, откуда США, по сути, просто сбежали, предоставив своим союзникам и властям азиатской республики спасать себя самим. Он также предостерёг другие страны от того, чтобы слепо полагаться на Штаты в качестве партнёра.

«Правительства, которые полагаются на США и Европу, пусть посмотрят на сегодняшнее положение Украины», — написал Хаменеи, сопроводив публикацию датой «1 марта 2022 года».

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Бадра Гунба объявил о своей победе во втором туре президентских выборов в Абхазии
Бадра Гунба объявил о своей победе во втором туре выборов в Абхазии
02 марта 2025, 07:28

Фото: istockphoto/bizoo_n

В Абхазии завершается подсчёт голосов избирателей по итогам второго тура президентских выборов. По предварительным данным, лидирует Бадра Гунба, за которого проголосовали 56% граждан, пришедших на избирательные участки. Сам он уже объявил о своей победе.
Сообщается, что Гунба набрал 54859 голосов. Ещё 41701 абхазцев проголосовали за Адгура Ардзинбу. Это составляет 46% голосов. 20307 граждан страны проголосовали против всех кандидатов, что составило 2% голосов избирателей.

«Вам всем известны предварительные результаты, этот результат благодаря доверию, которое оказали нам граждане нашей страны, нашей команде, а самое главное — это результат голосования нашего народа», — сказал Гунба на встрече с представителями своего предвыборного штаба и сторонниками.

Повторное голосование завершилось в Абхазии накануне в 20:00 по московскому времени. Предварительные итоги будут объявлены Центральной избирательной комиссией страны 2 марта. В течение следующих трёх дней появится официальное сообщение об итогах выборов президента республики.

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#президент
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Илон Маск выступил за выход США из ООН и НАТО
02 марта 2025, 06:23

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Американский миллиардер Илон Маск согласился с идеей о выходе США из ООН и НАТО. Этим предприниматель и глава ведомства по улучшению эффективности работы правительства Штатов поделился в соцсети X.
Один из пользователей предложил США выйти из международных организаций. Маск согласился с его мнением и прокомментировал пост словами:

«Я поддерживаю».

Недавно республиканский сенатор Майк Ли сообщил, что инициатива о выходе США из ООН будет рассматриваться в Сенате. Согласно предложению, Штаты прекращают финансирование Организации Объединенных Наций и останавливают сотрудничество с любыми структурами, которые связаны с ООН. К тому же сотрудники организации, находящиеся в США, будут лишены финансовой поддержки и дипломатического иммунитета со стороны Вашингтона.

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Трамп подписал указ о появлении в США государственного языка впервые за 250 лет
02 марта 2025, 05:16

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании английского официальным языком страны, что случилось впервые за 249-летнюю эпоху с момента провозглашения независимости Штатов. Об этом рассказали в Белом доме.
Теперь в США появился государственный язык, утвержденный на федеральном уровне. Это произошло впервые за 249-летнюю историю, с момента провозглашения независимости Штатов. Уточняется, что данный указ направлен на достижение единства и общей американской культуры у американских граждан.

Благодаря этому правительственные учреждения и организации получили право выбирать, продолжать ли им оказывать услуги на других языках, кроме английского. Это касается тех субъектов, которые получают финансирование за счет федеральных средств.

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Компания Haltbakk Bunkers назвала конфликт Трампа и Зеленского дерьмом
02 марта 2025, 01:50

Фото: iStock/ronniechua

Нефтяной гигант Haltbakk Bunkers назвал конфликт между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским дерьмом и отказался от поставок топлива американским войскам в Норвегии. Об этом сообщает Daily Express.
«Сегодня мы стали свидетелями самого большого дерьма, когда-либо представленного в прямом эфире нынешним американским президентом и его вице-президентом. В результате мы решили немедленно прекратить поставлять топливо американским войскам в Норвегии и их кораблям, заходящим в норвежские порты!» — говорится в заявлении компании, опубликованном изданием.

Это не первый случай, когда американская сторона столкнулась с негативной реакцией после конфликта Зеленского с Трампом. Вице-президент США Джей-Ди Вэнc, участвовавший в диалоге, не смог провести отдых в Вермонте. Его кортеж сопровождали проукраинские демонстранты, называвшие политика предателем.

Напомним, что 28 февраля прошла встреча Дональда Трампа и Джей-Ди Вэнcа с Владимиром Зеленским. В ходе нее между сторонами возникла перепалка, в конце которой представителей Украины выгнали из Белого дома. Последние рассчитывали на подписание договора по совместной добыче редкоземельных металлов, но американская сторона отказалась от заключения сделки.

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«А мы?»: Страны Балтии недовольны отсутствием приглашения на саммит по Украине
Прибалтийские страны недовольны отсутствием приглашения на саммит по Украине
01 марта 2025, 22:05

Фото: istockphoto/artJazz

Три прибалтийские республики остались крайне недовольны тем фактом, что власти Соединённого Королевства не пригласили их лидеров в Лондон, где 2 марта пройдёт саммит, посвящённый Украине. Речь идёт, понятно, о Латвии, Литве и Эстонии.
Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на неназванный источник в европейских дипломатических кругах. По словам собеседника корреспондента, Москва «с большим интересом заметит», что главы указанных государств не получили приглашения принять участие во встрече в столице Великобритании.

«Все три балтийских государства являются одними из самых больших сторонников Украины по выделенным (на помощь Киеву - прим. ред.) процентам от ВВП и средствам... Все решения напрямую влияют на нашу безопасность. Как будто это еще один пакт, чтобы разделить Европу», — сказал источник на условиях анонимности.

Он также добавил, что и у России, и у литовцев вместе с латвийцами и эстонцами сложится полное впечатление, что руководство этих стран «продалось США».

В Лондоне соберётся около десятка лидеров европейских государств, чтобы обсудить ситуацию на Украине и возможные способы урегулирования конфликта, включая создание специального контингента международных сил. Туда же должен прибыть и Зеленский. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается поговорить по телефону с главами Литвы, Латвии и Эстонии. Собеседник телеканала недовольно заметил, что это слабая замена личному участию в саммите.

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