Хаменеи после перепалки Трампа и Зеленского по-украински напомнил миру о ненадёжности США

Аятолла Сайед Али Хаменеи (Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин)
Верховный мусульманский лидер Ирана аятолла Сайед Али Хаменеи после перепалки президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского напомнил сказанные им ранее слова о ненадёжности США в качестве союзника и партнёра. Причём высказался он на этот раз на украинском языке.
Соответствующий пост на мове Хаменеи разместил на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter). Он подчеркнул, что поддержка американцами «государств-марионеток» является и всегда была всего лишь миражом. Аятолла также напомнил свои слова, сказанные им ещё три года назад. Тогда иранский духовный вождь заявил, что в тяжёлом положении Киева виноват Вашингтон.
По мнению аятоллы, происходящее ныне на Украине невольно вызывает ассоциации с событиями в Афганистане, откуда США, по сути, просто сбежали, предоставив своим союзникам и властям азиатской республики спасать себя самим. Он также предостерёг другие страны от того, чтобы слепо полагаться на Штаты в качестве партнёра.
«Правительства, которые полагаются на США и Европу, пусть посмотрят на сегодняшнее положение Украины», — написал Хаменеи, сопроводив публикацию датой «1 марта 2022 года».
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По мнению аятоллы, происходящее ныне на Украине невольно вызывает ассоциации с событиями в Афганистане, откуда США, по сути, просто сбежали, предоставив своим союзникам и властям азиатской республики спасать себя самим. Он также предостерёг другие страны от того, чтобы слепо полагаться на Штаты в качестве партнёра.
«Правительства, которые полагаются на США и Европу, пусть посмотрят на сегодняшнее положение Украины», — написал Хаменеи, сопроводив публикацию датой «1 марта 2022 года».
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Александр Бойцов