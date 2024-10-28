Верховный лидер Ирана указал на просчёт Израиля при атаке на иранскую территорию

Фото: iStock/ivanmollov
Израиль просчитался, совершив нападение на Иран. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на своей странице в соцсети Х.
Он пояснил, что израильские власти допустили ошибку в расчётах относительно Ирана. Поэтому страна ещё даст понять, какой силой, способностями и инициативами она обладает.
В ночь на субботу, 26 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по военным объектам на территории Ирана. Атака, как заявлялась, была ответом на иранские удары по Израилю 1 октября. Позднее американский телеканал CBS News сообщил, что удары ЦАХАЛ ограничились военными целями и не распространились на нефтяные и ядерные объекты в Иране.
Читайте также:
Иран узнал о возможном ударе Израиля накануне атаки
Израиль пригрозил Ирану расплатой за будущие угрозы и вред
Пентагон назвал ошибкой возможный ответ Ирана на удары Израиля
Анастасия Чинкова