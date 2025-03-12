Хаменеи: призыв США к переговорам с Ираном — обман общества

Фото: istockphoto/Ruma Aktar
Американский призыв к переговорам с Ираном нужен для обмана общества, заявил верховный лидер исламской республики Али Хаменеи.
«То, что президент США заявляет о готовности вести переговоры с Ираном и приглашает к переговорам, является обманом мирового общественного мнения...» — сказал он на встрече со студенчеством.Хаменеи пояснил, что страны вели переговоры несколько лет, однако достигнутое соглашение было разорвано американской стороной.
«Как мы можем вести переговоры, если знаем, что они не сработают?» — задался вопросом аятолла.Перед этим Хаменеи заявлял, что Иран не хочет переговоров с США, поскольку Вашингтон думает только о себе.
Читайте также:
Стало известно, что Трамп попросил Путина об услуге
Макрон поручил кабмину изучение последствий возможного изъятия активов РФ
Будущий премьер Канады Карни: страна никогда не войдет в состав США
Никита Кротов