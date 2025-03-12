Макрон поручил кабмину изучение последствий возможного изъятия активов РФ

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)
Президент Франции Эммануэль Макрон поручил своему правительству изучить последствия возможного изъятия российских активов. Об этом Sud Radio заявила официальный представитель французского кабмина Софи Прима.
«Сейчас позиция правительства заключается в том, что нет (вопрос изъятия активов не стоит. — Прим. ред.), однако президент республики и премьер-министр поручили (главе Минфина. — Прим. ред.) Эрику Ломбару более глубоко изучить последствия такого решения. <…> Очевидно, это очень заманчиво (для стран ЕС. — Прим. ред.). У нас здесь 230 миллиардов», — прокомментировала собеседница.Прима добавила, что Париж испытывает опасения по поводу «системных эффектов» для французской экономики, ведь в стране, а также в других государствах Европы хранятся активы различных стран.
«Что могут подумать эти страны, если мы изымем российские активы вопреки международному праву?» — вопросила она.
Ранее на тему активов высказывался председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркивал, что средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов, придется вернуть России.
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Никита Кротов