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Макрон поручил кабмину изучение последствий возможного изъятия активов РФ

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил своему правительству изучить последствия возможного изъятия российских активов. Об этом Sud Radio заявила официальный представитель французского кабмина Софи Прима.
«Сейчас позиция правительства заключается в том, что нет (вопрос изъятия активов не стоит. — Прим. ред.), однако президент республики и премьер-министр поручили (главе Минфина. — Прим. ред.) Эрику Ломбару более глубоко изучить последствия такого решения. <…> Очевидно, это очень заманчиво (для стран ЕС. — Прим. ред.). У нас здесь 230 миллиардов», — прокомментировала собеседница.
Прима добавила, что Париж испытывает опасения по поводу «системных эффектов» для французской экономики, ведь в стране, а также в других государствах Европы хранятся активы различных стран.

«Что могут подумать эти страны, если мы изымем российские активы вопреки международному праву?» — вопросила она.

Ранее на тему активов высказывался председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркивал, что средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов, придется вернуть России.

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«Старая дура»: почему Ванга не приняла Жириновского и какие предсказания политика обнародованы в эфире «Пусть говорят»
12 марта 2025, 13:50

Владимир Жириновский (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Владимир Жириновский делал свои прогнозы, опираясь на изучение истории, научной литературы, однако немало тех, кто связывает его пророчества с великим даром. Так, политик предсказал приход Барака Обамы, события 2014 года и начало военных конфликтов. Теперь стали известны новые предсказания, которые бывший лидер ЛДПР оставил в своих дневниках и архивных видеозаписях. Подробности – в материале «Радио 1».

Пророчества Жириновского


Жириновский был убежден в необходимости крепких отношений между Россией и США, о чем он не раз высказывался. Он полагал, что Европа утратила свою прежнюю силу, и что ключевые мировые решения будут приниматься лишь Америкой и Россией.
«Мы не должны допускать горячей фазы конфликта, ядерной войны между США и Россией. Если все штаты окажутся в ядерном пепле, а половина России будет гореть в аду, кто же от этого выиграет? Немцы, китайцы, японцы? Зачем нам это нужно? Пусть побеждают русские и американцы, пусть побеждают Путин и Трамп», — подчеркивал он.

Прогнозы Жириновского относительно Европы не были оптимистичными. В одном из своих дневников, показанных в программе «Пусть говорят», он утверждал, что к 2026 году мир столкнется с серьезными изменениями, предпосылки которых уже можно наблюдать.

Письмо Владимира Жириновского (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)
«В 2026 году НАТО распадется, отношения России с Европой ухудшатся, а Америка вернется на свой континент, создав единое государство с Канадой и Мексикой», — писал Владимир Вольфович.

Политик предсказывал ключевые события в истории задолго до их осуществления. Количество его ярких и резких высказываний за время выступлений исчисляется сотнями, однако многие из них не воспринимались всерьез. Лишь три года назад, после его смерти, к ним начали проявлять большее внимание. Среди предсказаний Жириновского есть и такие, которые люди смогут оценить только через несколько десятков лет. Политик предсказывал исчезновение многих городов и масштабное переселение народов.
«Через 20–30 лет нас всех объединит ужасная экологическая катастрофа. Прибрежные города, такие как Амстердам, Лондон, Лиссабон, Стамбул и Таллин, окажутся под угрозой. Люди начнут перемещаться вглубь своих стран. В одном месте будет затоплено, в другом — жара, а где-то — холод. Это приведет к масштабному переселению народов и, как следствие, к конфликтам», — утверждал Жириновский.

Ванга (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Не приняла Ванга


В эфире программы «Пусть говорят» Игорь Никулин, который ранее работал помощником Владимира Жириновского, рассказал, как Ванга отказала в личном приеме политику.
«Это был март 1996 года. Была договоренность, но Ванга тогда сильно болела, у нее была онкология. Когда мы приехали, она сказала, что никого не принимает. Все пошли в гостиницу, а я задержался, хотел, чтобы меня с ней сфотографировали. Вышел мужчина и спросил, русский ли я, он сказал, что Ванга хочет со мной поговорить. Она заявила: "Скажи своему шефу, что он получит на выборах 6 процентов". Я пришел и сказал ему, что будет 6 процентов. Жириновский заявил, что она старая дура. В итоге 6 процентов и было», — вспоминает Никулин.

Пророчество Жириновского об итогах переговоров Путина и Трампа: какое шокирующее предсказание сделал политик
Пророчество Жириновского об итогах переговоров Путина и Трампа: какое шокирующее предсказание сделал политик

Капсула с предсказаниями Жириновского


Известно, что при жизни политик заключил договор с Музеем современной истории. Он передал туда капсулу с предсказаниями, которую завещал вскрыть в 2030 году. Гости студии уверены, что помимо прогнозов, документы будут содержать обращение к потомкам.

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Bloomberg: санкции США в отношении танкерного флота России слабеют
11 марта 2025, 22:58

Фото: istockphoto/Alexey Bakharev

Эффективность санкционных ограничений Запада в отношении российского танкерного флота слабеет. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на информацию отслеживания судов.
О снижении эффективности рестрикций говорит то, что в последние три дня нефтетанкеры из американского черного списка впервые больше чем за год загрузились, отплыв из портов России. Судя по спутниковым снимкам, все большее количество судов уходят с якорных стоянок к западу от Находки. Они стояли там с 10 января, когда США ввели последние ограничения.

Среднесуточные объемы поставок «черного золота» из всех российских портов увеличились за последний месяц приблизительно на 300 тысяч баррелей, достигнув показателя в 3,37 миллиона баррелей.

Российские власти не раз говорили о том, что санкционная политика Запада вредит мировой экономике.

Ранее сообщалось, что Вашингтон готовит санкции против российских секторов.

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#мир
#россия
#сша
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#новости
#флот
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Появились кадры с авиабазы Хмеймим в Сирии, где прячутся сотни мирных граждан
11 марта 2025, 16:10

Фото: istockphoto/suman bhaumik

В сети появились кадры с российской авиабазы Хмеймим в Сирии, где от столкновений на западе страны прячутся сотни мирных граждан.
Фотографии с укрывающимися женщинами и детьми публикует RT.
«В Латакию и Тартус ранее вошли правительственные войска для борьбы со сторонниками экс-президента Башара Асада. Перед этим в Латакии возобновились стычки Сил безопасности Сирии со сторонниками бывшего лидера САР. <…> Россия и США запросили экстренные консультации Совета Безопасности ООН по ситуации в стране», — отмечает издание.
В Кремле уже выразили озабоченность России по поводу насилия в Сирии, сообщают argumenti.ru. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время беседы с представителями СМИ.
«В Кремле считают, что консультации Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии нужно провести как можно скорее, также отметил Песков», — пишет издание.
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#сми
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#мид рф
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Дания сделала заявление об отправке войск на Украину
10 марта 2025, 20:35

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Дания готова поддержать общеевропейские усилия и отправить своих миротворцев на Украину при необходимости. Об этом сообщил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.
Об этом он заявил в интервью телекомпании DR, которая ранее сообщала, что глава министерства обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен не исключает вероятность отправки датских войск на Украину, однако полагает, что пока говорить об этом преждевременно.

«Если дойдёт до того, что для достижения соглашения о прекращении огня или мире потребуется европейское присутствие, то Дания, в принципе, к этому готова», — сказал Расмуссен.

Глава Минобороны Дании в свою очередь отметил, что реальных планов по этому вопросу пока нет, страна ещё не принимала окончательного решения, оно будет зависеть от дальнейшего развития событий.

В феврале премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла о том, что Соединённым Штатам следует направить свои войска на Украину для поддержания мира.

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Bloomberg: В окружении Трампа обсуждают варианты смягчения санкций против России
10 марта 2025, 18:03

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Помощники американского президента Дональда Трампа и чиновники из его администрации начали разрабатывать план, предусматривающий смягчение антироссийских санкций. Это делается ради скорейшего прекращения боевых действий на Украине заключения полноценного мирного соглашения между Москвой и Киевом.
Об этом пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близко знакомые с ситуацией и ходом дискуссий на данную тему. В частности, в администрации Белого дома считают, что повышение потолка цен на российскую нефть (сейчас — 60 долларов за баррель - прим. ред.) увеличит заинтересованность Кремля в заключении мирного договора.

По словам собеседников агентства, помощники и советники Трампа в настоящее время детально прорабатывают варианты смягчения действующего ценового ограничения. До какого именно уровня власти Вашингтона планируют поднять потолок цен на нефть из России, не сообщается.

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#нефть
#ограничения
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